Tövbeler Olsun 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 17. bölüm izleme linki!

Tövbeler Olsun 18. bölüm fragmanı yayınlanan son bölüm ardından arama yapılan konulardan oldu. TRT 1'de yayınlanan dizinin oyuncu kadrosunda Güven Kıraç, Erkan Can, Naz Çağla Irmak, Sercan Bodur, İpek Tuzcuoğlu, Çiçek Diligil yer alıyor. Her pazar ekrana gelen dizi de Osman Necipli, kızı Aylin'i düşmanı Namzet Horanta'nın oğlu Buğra'ya veriyor. Peki, Tövbeler Olsun 18. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Tövbeler Olsun 17. bölümü haberimizden izleyebilirsiniz.

TÖVBELER OLSUN 18. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Tövbeler Olsun 18. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Fragman gelince haberimize eklenecektir.

TÖVBELER OLSUN 17. BÖLÜM ÖZETİ

Holding'e el koyulduğunu Aylin'den öğrenen Latife soluğu Namzet ‘in yanında alır. Namzet ise yaşadıklarıyla ilgili Osman'ı suçlamaktadır.

TÖVBELER OLSUN 17. BÖLÜM İZLEME LİNKİ BURADA!

Nazmiye ise şirketin başına gelenlerden Anıl'ı sorumlu tutar. Eda ve Anıl'ın geçmişten gelen arkadaşlıkları Nazmiye'nin şüphelerini daha da arttırmıştır. Namzet'e yardımcı olmayı aklına koyan Nazmiye Eda ve Anıl'ı konuşturmak için Ertan'la iş birliği yapar. Fakat Ertan işlerin daha da karışmasına sebep olacaktır. Tüm bunlar olurken Namzet, Osman'ın mahallesinde yeni bir iş kurmaya kalkışır. Bu durum ise Osman'ı kızdıracak ikili arasında ipler yine gerilecektir.

Namzet'e olan öfkesi giderek artan Osman'ı ise Horanta ailesiyle ilgili kötü bir sürpriz daha beklemektedir.

Osman'ı şoke eden gerçek ne?

Ertan'ın Eda'ya verdiği sırlar başına ne işler açacak? Namzet ‘in herkesten gizlediği planı ne?