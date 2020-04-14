Tavuk kokoreç nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta tavuk kokoreç tarifi ve malzemeleri nelerdir?

Tavuk kokoreç tarifi vatandaşlar tarafından arama motorlarında yoğun olarak araştırılıyor. Hafta içi her gün Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışma programında yapılan yemekler ilgiyle takip ediliyor. Haftanın en yüksek puanını alan yarışmacı birinci olurken 5 altın bileziği de almaya ha kazanıyor. Tavuk kokoreç nasıl yapılır? Kayınvalide ve gelinlerin beraber yarıştığı programda kıyasıya rekabet devam ediyor. GeLinim Mutfakta tavuk kokoreç yemeği hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

TAVUK KOKOREÇ MALZEMELERİ NELERDİR?

4 adet tavuk but (kalça) (kemiğinden ayrılmış)

4 adet sivri biber yoksa çarliston

2 adet domates

2 adet büyük boy sarımsak

2 çay kaşığı acı pul biber

1 çay kaşığı kekik

Yarim çay kaşığı karabiber

Yarim çay kaşığı kimyon

Tuz

TAVUK KOKOREÇ NASIL YAPILIR?

2 adet but kemiğinden ve derisinden ayrılır.

Bunu kasabınızdan yapmasını isteyebilirsiniz.

Etler çok minik olacak şekilde doğranıp, tabaya alınır.

Üzerine biraz tuz ve çiçek yağı gezdirilir. Etler beyazlaşana kadar karıştırılır.

Suyunu salınca çekmesi beklenir.

Suyunu çekince minik doğranmış biberler ilave edilir. Ara ara karıştırarak kavrulur.

Güzelce kavrulduktan sonra ezilmiş sarımsak ve bütün baharatlar eklenir.

İki üç tur karıştırılır.

Domatesin sulu kısmı alınır. Etli kısmı doğranır. Sonra etlerin üzerine ilave edilir.

Benim domatesler biraz büyük olmuş siz biraz daha minik doğrayın.

Domateslerin canlılığı gittikten sonra ocaktan alınır pidelerin içerisine koyulur. Afiyetle yenilir.