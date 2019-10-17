Suçlular Takımı Tv'de ilk kez izleyiciyle buluşuyor! Suçlular Takımı konusu ne, oyuncuları kimler?
Soygun filmi sevenlerin heyecanla beklediği Suçlular Takımı filmi Tv’de ilk kez Show Tv ekranlarında yayınlanıyor. Suçlular Takımı oyuncuları arasında Gerard Butler, Pablo Schreiber, 50 Cent gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ise Amerikalı Christian Gudegast üstleniyor. Peki, Suçlular Takımı konusu nedir, oyuncuları kimler?
Suçlular Takımı filmi 17 Ekim Perşembe akşamı televizyonda ilk kez Show Tv’de yayınlanıyor. Filmin oyuncu kadrosunda Gerard Butler, Crusit ’50 Cent’ Jackson, O’Shea Jackson Jr. , Pablo Schreiber gibi isimler yer alıyor. Son derece elit soygunculardan oluşan Merrimen'in çetesi, birkaç kişinin hayatını kaybettiği çok büyük bir soygunu gerçekleştirmiştir. Bu soygunun arkasından da peşlerine Los Angeles Polisi'nin Nitelikli Suçlar Birimi, yani Nick Flanagan düşer. Çete zor duruma düşse de, daha önce hiç başarılmamış birşeyi yapmaya, Merkez Bankası'nı soymaya karar vermiştir. İşte Suçlular Takımı filmi konusu ve oyuncuları
SUÇLULAR TAKIMI FİLMİ KONUSU
Merkez Bankası her gün 120 milyon dolar nakit parayı dolaşımdan alıp imha etmektedir. Şehrin en başarılı silahlı soygun çetesi de Los Angeles'ın ünlü bankasının günlük olarak imha ettiği bu paraları almak için imkansız bir soygun planına girişir. Ancak farklı yeteneklerle donanmış olan bu elit ekibin işi planladıklarından daha zor olacaktır. Zira Los Angeles Şerif Bürosu'nun deneyimli ve cesur elemanları, hırsız çetesinin tam karşısında durmaktadır...
SUÇLULAR TAKIMI OYUNCULARI
Gerard Butler Rolü : 'Big Nick' O'Brien
Pablo Schreiber Rolü : Ray Merrimen
Curtis '50 Cent' Jackson Rolü : Enson Levoux
O'Shea Jackson Jr. Rolü : Donnie Wilson
Maurice Compte Rolü : Benny 'Borracho' Megalon
Evan Jones Rolü : Bosco
Kaiwi Lyman Rolü : Tony Zapata
Mo McRae Rolü : Gus Henderson