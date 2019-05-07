Silikon Vadisi ile Game of Thrones benzerlikleri

NİGHT KİNG: MARK ZUCKERBERG

Facebook, Instagram ve WhatsApp'ı bünyesinde bulunduran Zuckerberg, tıpkı Night King gibi etkisini sürekli artırmak için yoğun mesai harcıyor.

Ayrıca Oxford Üniversitesi araştırmacılarına göre, 50 yıl içerisinde ölmüş Facebook kullanıcılarının sayısı, yaşayanlardan çok daha fazla olabilir.

NED STARK: BİLL GATES

Microsoft'un kurucusu Gates özellikle son yıllarda yardım sever kişiliği ile gündemde. Dünyanın en zengin ikinci insanı olan Gates, servetinin hatırı sayılır kısmını hayır işlerine ayırmış durumda.

Dizinin ilk sezonunda izleyiciye veda eden Ned Stark ise Jon Snow'u kurtarmak için adını lekelemeyi göze almıştı.

CERSEİ LANNİSTER: JEFF BEZOS

Online alışveriş devi Amazon'un sahibi olan ve son yıllarda üst üste dünyanın en zengin insanı seçilen Jeff Bezos, tıpkı Cercei Lannister gibi büyük bir güce ve servete sahip.

BRAN STARK: JACK DORSEY

Bran Westeros'ta kimsenin sahip olamadığı bilgilere sahip ancak yine de White Walker'ların duvarı geçmesine engel olmadı.

Twitter'ın CEO'su Dorsey ise Twitter gibi bir platformun ayrılıkçı odakların sesini duyurduğu bir site olmasını engelleyebilmiş değil.

DAENERYS TARGARYEN: DARA KHOSROWSHAHİ

Dara Khosrowshahi, Uber'i kurtarmak için sahneye çıkmıştı.

Ejderhaların annesi Daenerys Targaryen ise savaşma kararı nedenini olarak köleliği ve adaletsizliği bitirmek olarak açıklamıştı.