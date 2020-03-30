Sefirin Kızı bu akşam var mı? Sefirin Kızı yeni bölüm ne zaman? 30 Mart Star yayın akışı

Sefirin Kızı yeni bölümü heyecanla bekleniyor. Koronavirüs salgını nedeni ile bazı dizilerin setlere ara verdi. Geçtiğimiz hafta 14. bölümü ile ekranlara gelen Sefirin Kızı'nın da ara verip vermediği merak ediliyor. Dizi hayranları tarafından araştırılan "Sefirin Kızı bu akşam var mı?" sorusunun yanıtı haberimiz içerisinde yer alıyor.

SEFİRİN KIZI BU AKŞAM VAR MI?

Sefirin Kızı bu akşam 15. bölümü ile saat 20:00'de Star Tv ekranlarında yayınlanacak.

SEFİRİN KIZI YENİ BÖLÜMDE NELER OLACAK?

Öfkeli bir çocuğa daha fazla eyvallahım yok’

Gediz Sancar’ı katil olmaktan vazgeçirir ama bu sefer kendisi Akın’a olan öfkesine yenik düşer. Hep içine attığı yükler onu dağıtır ve katil olmanın eşiğine gelir.

Sancar, en büyük sınavının can almak değil can vermek olduğunu anlar. Menekşe’nin hamile olduğunu öğrenir ve kahrolur. Bu haberi Nare’ye ve Melek’e nasıl verecektir?

Menekşe konağa geri döner ve düşük tehlikesini kullanarak konak halkının üzerine kabus gibi çöker. Ama Gülsiye’nin de onun için kabus gibi planları vardır.

SEFİRİN KIZI 14. BÖLÜMDE NELER OLDU?

‘Kızının elinden tut’

Sancar ve Nare arasında kıyasıya bir savaş başlar. Sancar intikamını almaya, Nare ise o intikamı Sancar’a aldırtmamaya yeminlidir.

Nare yumuşak oynamayı bırakır, topuyla tüfeğiyle Sancar’a saldırır. Melek annesi gibi babasız bir kız olmayacaktır. Sancar’ı katil yapmama yolunda her yol mübahtır. Bunun için konakta kalmayı bile göze alır.

Sancar ise Nare’nin savaşına aynı kararlılıkla cevap verir. Sonuna giden yolda bütün hesaplarını kapatmaya başlar. Tek amacı, onun yokluğunda herkesi garantiye almaktır. En başta da kızıyla Nare’yi.