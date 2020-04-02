Fırında sebzeli tavuklu güveç nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta sebzeli tavuklu güveç malzemeleri nelerdir?

Gelinim Mutfakta fırında sebzeli tavuklu güveç malzemeleri nelerdir? Programın izleyicileri yapılan yemekleri ilgiyle takip ediliyor. Fatih Ürek'in sunduğu programda günün birincisine çeyrek altın veriliyor. Sebzeli tavuklu güveç nasıl yapılır Kayınvalide ve gelinlerin beraber yarıştığı programda cuma günü haftanın en yüksek puanını alan altın bileziğin sahibi oluyor. Fırında sebzeli tavuklu güveç yemeği hakkında detaylı bilgi haberimizden ulaşabilirsiniz.

FIRINDA SEBZELİ TAVUKLU GÜVEÇ MALZEMELERİ NEDİR?

2 adet kabak

1 adet havuç

2 adet patlıcan

3-4 tane büyük patates

Yaklaşık 1 kilo kadar kemiksiz tavuk eti

2 diş sarımsak

2 yemek kaşığı salça

1 tane kapya biber

1 tane yeşil biber

1 tane domates

İstediğiniz baharatlar

Havuç hariç tüm sebzeleri küp küp doğrayıp kızartın.Tavuk etini de soteye doğrar gibi küçük küçük doğrayıp bir tavada soğan, sarımsak ve 2 yemek kaşığı domates salçası ile kendi suyunu bırakıp çekene kadar pişirin. (isterseniz 1 yemek kaşığı domates 1 yemek kaşığı biber salçası kullanabilirsiniz) Sebzeleri ve tavuğu hazırladıktan sonra küçük boy toprak güveçlere sıra ile koyun.

En üste havucu küp küp doğrayın son olarak tavuğu da ekleyip üzerini kırmızı biber yeşil biber ve domates ile süsleyin.Üzerine su ekleyip güveçleri fırın tepsisine yerleştirin. Ayrıca fırın tepsisinin içine de su koyun.Tepsinin üzerini yağlı pişirme kağıdı ile kapatıp 200 derece fırında güveç kaynamaya başladıktan sonra yarım saat süre ile pişirin. Afiyet olsun