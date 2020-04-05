Savaşçı yeni bölüm ne zaman başlayacak? Savaşçı yeni bölüm tarihi belli oldu mu?

Savaşçı yeni bölüm ne zaman başlayacak? sorusu yoğun olarak araştırılıyor. Fox Tv ekranlarından yayınlanan askeri ve dram dizisi Savaşçı'nın yeni bölümü ilgiyle takip ediliyor. Güçlü oyuncu kadrosuyla izleyicileri ekrana kilitliyor. Savaşçı yeni bölüm tarihi belli oldu mu? Yönetmenliğini Osman Taşçı ve Şafak Bal'ın birlikte üstlendiği dizi hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

SAVAŞÇI YENİ BÖLÜM NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Koronavirüs sebebiyle ertelenen diziler sonrası vatandaşlar dizilerin yeni bölüm tarihleri hakkında yoğun araştırma yapıyor. Fox Tv yayın akışından Savaşçı bu hafta yayınlanmayacak. Setlere ara verilirken dizilerin yeni bölümleri de ekrana gelmiyor. Bu nedenle Savaşçı dizisinin de yeni bölümü bu akşam yayınlanmayacak. Yeni bölümlerin ne zaman yayınlanacağı da henüz bilinmiyor.



SAVAŞÇI DİZİSİNİN KONU NEDİR?

Savaşçı dizisinin akışı 15 Temmuz 2016’dan itibaren başlar. Yüzbaşı Kağan Bozok (Berk Oktay) ve Albay Halil İbrahim Kopuz (Murat Serezli) daha önceki davalarda içeri alınmış ve alıkonmuş iki Türk subayıdır. 15 Temmuz 2016’da gerçekleştirilen darbe girişimi sonrası devletin üst kurumları Kopuz’un göreve dönmesini ister. Kopuz, eskiden liderliğini yaptığı “Kılıç Timi” kadrosunun kurulması şartıyla göreve döneceğini söyler. Başlarda itiraz edilse bile sonradan Albay Kopuz’un göreve dönmesi için Kılıç Timi toplanır. Kılıç Timi’nden bazıları ordudan atılmış, bazıları içeri atılmış olsa bile ordudan atılanlar göreve yeniden alınır. Ergenekon ve türü davalarda içeri atılmış askerler içeriden çıkarılır ve görevlerine geri dönerler. Göreve döndükten sonra sınır ötesi harekatlara katılırlar, PKK ile çatışmalara girerler akış bu şekilde devam etmektedir.