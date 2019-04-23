Leke 3. bölüm fragmanı yayınlandı mı? Leke son bölümde neler oldu?

Leke’nin 3. bölüm fragmanı merakla bekleniyor. Leke’nin yeni bölümüne Cem ile Yasemin’in ilişkisi damga vuruyor. Leke’nin son bölümünde İşaret dili ile konuşan Murat’la aynı şekilde iletişim kurmak isteyen Cem, Murat’tan kendi ismini demeyi öğreniyor. Yasemin Cem ile Murat’ın ilişkisine çok seviniyor. Cem Murat’a “Bir dahakine daha çok şey öğreneceğim ama.” der. Buna şaşıran Yasemin ise “Bir dahaki mi?” diye sorar şaşırarak. Üçü birlikte eğlenceli vakitler geçirirken, at çiftliğine gittiklerin de Murat atları severken soru soruyor. Yasemin ise Cem’e “Sevsem kızar mı diyor soruyor.” diyor. Cem Murat’a “Tanımıyor ama hissediyor Murat. Kim iyi, kim kötü, kim onlara zarar verecek…” diyor.

LEKE 3. BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Kanal D’nin sevilen dizisi Leke’nin 3. bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı. Yeni bölüm fragmanı yayınlandığı gibi haberimize eklenecektir.

LEKE SON BÖLÜMDE NELER OLDU? 2. BÖLÜM ÖZETİ

Yasemin, Cem'i Murat ile tanıştırıyor! Yasemin, Cem'i Murat ile tanıştırır. Küçük çocuğun hayata tutunma çabası ve masumiyeti Cem'i oldukça etkiler. At çiftliğine giden Yasemin, Murat ve Cem güzel bir gün geçirir. Fakat bu güzel günün ardından Murat ortadan kaybolur. Deliye dönen Yasemin her yerde Murat'ı arar. Diğer taraftan Yasemin, Şirin'i artık evinde istemez. Başına gelenlerin sorumlusu olarak Şirin'i görür.

LEKE HİKÂYESİ

Yasemin’in hikâyesi Almanya’da başlamış, hayatın iniş çıkışları içinde kendini yetiştirme yurdunda bulmuştur. Ancak yaşamaktan korkmamış, hukuk fakültesine girmeyi başarmıştır. Artık hem okuyup hem de çalışmaktadır. Hayattaki tek amacı, babaları farklı olduğu için yetiştirme yurdunda büyüyen işitme engelli kardeşinin velayetini almaktır. Bir yandan da kardeşi Murat’ın ameliyatı için para biriktirmektedir.

Cem, varlıklı bir ailenin iki çocuğundan büyük olanıdır. Çocukken annesi Belkıs ve babasını ayrı düşüren, hayatlarını alt üst eden bir olaya tanık olmuştur... Cem; işinde başarılı, parlak bir adam olur. Ancak geçmişte yaşananlar yüzünden kadınlara mesafeli ve güvensizdir.

Yasemin ve Cem’in hayatı; Cem’in şirketinin organizasyon gecesinde yaşanan bir olayla kesişir. İki kırık kalp, iki yaralı ruh… Karanlık sırların, ihtirasların, entrikaların arasında yeşermeye çalışan saf bir aşk… Gurur mu galip gelecek aşk mı?

MELİS SEZEN: BÖYLE BİR ROL GELİR DİYE İŞARET DİLİNİ ÖNCEDEN ÖĞRENMİŞTİM

Dizide, işitme engelli kardeşine hayatını adayan Yasemin'i canlandıran Melis Sezen, yayınlanan ilk bölümle izleyenlerin beğenisini kazandı. Kardeşi Murat'la kurduğu özel bağ ile ekran başındakilerin gönlünü fetheden Sezen'in işaret dilini öğrenme süreci ile ilgili ilginç hikâyesi ortaya çıktı.

Medya ve Görsel Sanatlar 3. sınıf öğrencisi olan Melis Sezen, henüz Leke dizisinde rol alacağı belli değilken, bir yıl önce okulunda kendi isteği üzerine işaret dili dersi aldığını söylüyor.

"İşaret Dili Kullanmam Gerektiğini Öğrenince Havalara Uçtum "

Melis Sezen bu süreci şöyle anlatıyor; "Okulumda geçen dönem seçmeli olarak işaret dili dersi başlamıştı. O dünyayı tanımak, iletişim halinde olmak için bu dersi almayı istemiştim ama sınıf dolu olduğu için kapanmıştı. Ben de hocamla görüşerek bir yandan oyunculuk yaptığımı, işaret diline özel ilgim olduğunu, ‘bir gün karşıma böyle bir rol gelir, ben de işaret dilini kullanabilirim’ demiştim ve hocamı ikna etmiştim. Bir dönem boyunca işaret dili eğitimi aldım. Sonrasında bu proje geldi ve rolü okuyunca Yasemin’i çok sevdim, işaret dili kullanmam gerektiğini öğrenince havalara uçtum. Çok mutlu olmuştum. Evrene göndermişim."

MELİS SEZEN: YASEMİN'İN GÜÇLÜ DURUŞUNU SEVDİM

Leke’de Melis Sezen, dürüst, sözünü sakınmayan, inandığını sonuna kadar savunan, çalışkan, inatçı ve kararlı genç bir kadın olan Yasemin karakterine hayat veriyor. Dizide genç yaşında verdiği mücadeleyle beğeni toplayacak olan Yasemin'in 9 yaşındaki yetiştirme yurdunda yaşayan işitme engelli kardeşi Murat için savaşı izleyenleri derinden etkileyecek. Hukuk bölümünde okuyan ve organizasyon şirketinde çalışarak kardeşinin ameliyat parasını biriktiren Yasemin'in, genç iş insanı Cem ile tanışması onu fırtınalı bir aşka sürükleyecek.

"GÖZLERİNİN İÇİNDEN SEVGİ FIŞKIRIYOR"

Yasemin'in dik duruşu, gururu ve kardeşini sahiplenmesinden çok etkilendiğini dile getiren Melis Sezen, hayat verdiği karakteri anlattı: "Yasemin'in güçlü duruşunu çok sevdim. Kendi parasını kendi kazanıyor, çok gururlu bir kız. Geçmişte yaşadıklarına rağmen ayakları yere basıyor. Kardeşine olan sevgisi çok güçlü. Gözlerinin içinden sevgi fışkıran, sevdikleri için her şeyi yapabilecek bir kız."

“SAÇIMI BOYATMAK BÜYÜK BİR DÖNÜŞÜM OLDU!”

Dizide Yasemin karakteri için saç renginde değişikliğe giden oyuncu, “Bir karakter için değişime gitmek bence çok önemli. Yeni halimi çok sevdim. Benim için büyük bir değişim oldu çünkü daha önce saçımı hiç boyatmamıştım. Herkes de çok beğendi."