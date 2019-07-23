La Casa De Papel 4. sezon ne zaman? La Casa De Papel 4. sezon karakterleri belli oldu mu?

La Casa de Papel dizisi, dünyada ve ülkemizde milyonlarca izleyicisi bulunan "Soygun" konulu diz olarak anılıyor. Zira dizinin ilk sezonu bir bankanın içinde geçmekte. La Casa de Papel dizisinin 3. sezonu füze etkisi yarattı. Yeni sezonda "Rio'nun kurtuluşu" için ekibin yeniden toplanmasını ve yepyeni bir maceraya atılmasını izliyor. Netflix dizisi olan La Casa de Papel için hemen 4. sezon çekilecek mi, ne zaman? Soruları sorulmaya başlandı. La Casa de Papel 4. sezona dair duyumlar haberimizde...

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON NE ZAMAN?

La Casa de Papel 4. sezon ne zaman geliyor? sorusu dizi severler tarafıından merak ediliyordu. La Casa de Papel 4. sezon müjdesi İspanyol yapımı dizinin yönetmeni Jesús Colmenar düzenlenen basın toplantısında geldi.19 Temmuz’da izleyicinin karşısına çıkan dizinin yeni sezonu için de onay alındı. İspanyol yapımı dizinin yönetmeni Jesús Colmenar düzenlenen basın toplantısında dizinin dördüncü sezonunun olacağını ve resmi açıklamanın çok yakında yapılacağını söyledi.

LA CASA DE PAPEL 4. SEZON KARAKTERLERİ BELLİ OLDU MU?

Yeni karakterlerin de diziye dahil olduğu 3. sezonda La Casa de Papel'de Ankara karakterini de göreceğiz. La Casa de Papel 4. sezonda Türkiye'den "İstanbul" karakterini de görebiliriz. La Casa de Papel 4. sezon öncesi yeni karakterler belli olacak.