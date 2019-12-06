Kuaförüm Sensin son bölüm puan durumu nedir? 6 Aralık Kuaförüm Sensin'de kim elendi?
Kuaförüm Sensin puan durumu merak ediliyor.6 Aralık Kuaförüm Sensin’de kim elendi? Sevilen yarışma hafta içi her gün yayınlanıyor. Yarışmada her hafta farklı konseptler yapılıyor. Final heyecanı her hafta cuma günleri yaşanıyor. Bu hafta Hasan-Tevfik, Aslı-Taner, Sevcan-Melek ve Veli- Neslihan takımları yarışıyor.
Kuaförüm Sensin’de eleme heyecanı yaşanıyor. 6 Aralık’ta Kuaförüm Sensin’de kim eleneceği ve puan durumu araştırılıyor. Hafta içi her gün yeni bir saç ve makyaj yapılıyor. Bu hafta Hasan-Tevfik, Aslı-Taner, Sevcan-Melek ve Veli- Neslihan takımları yarışıyor. Veli Bey’in rahatsızlanmasının ardından Muammer Ketenci model yapmaya başladı. İşte detaylar..
KUAFÖRÜM SENSİN’DE KİM ELENDİ?
6 Aralık'ta elenen takım açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
Geçtiğimiz hafta Emine ve Burak yarışmaya veda etti.
KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU
5 Aralık’ta Hasan-Tevfik ve Aslı-Taner 23 puan alarak birinci oldular. Sevcan-Melek ve Veli- Neslihan 12 puan alarak berabere kaldılar.
3 Aralık’ta Sevcan-Melek 24 puanla birinci sıraya yerleştiler. Neslihan-Veli 20 puanla ikinci, Aslı-Taner 18 puanlar üçüncü, Hasan-Tevfik 16 puanla dördüncü oldular.