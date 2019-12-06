Kuaförüm Sensin son bölüm puan durumu nedir? 6 Aralık Kuaförüm Sensin'de kim elendi?

Kuaförüm Sensin’de eleme heyecanı yaşanıyor. 6 Aralık’ta Kuaförüm Sensin’de kim eleneceği ve puan durumu araştırılıyor. Hafta içi her gün yeni bir saç ve makyaj yapılıyor. Bu hafta Hasan-Tevfik, Aslı-Taner, Sevcan-Melek ve Veli- Neslihan takımları yarışıyor. Veli Bey’in rahatsızlanmasının ardından Muammer Ketenci model yapmaya başladı. İşte detaylar..

KUAFÖRÜM SENSİN’DE KİM ELENDİ?

6 Aralık'ta elenen takım açıklanır açıklanmaz haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

Geçtiğimiz hafta Emine ve Burak yarışmaya veda etti.

KUAFÖRÜM SENSİN PUAN DURUMU

5 Aralık’ta Hasan-Tevfik ve Aslı-Taner 23 puan alarak birinci oldular. Sevcan-Melek ve Veli- Neslihan 12 puan alarak berabere kaldılar.

3 Aralık’ta Sevcan-Melek 24 puanla birinci sıraya yerleştiler. Neslihan-Veli 20 puanla ikinci, Aslı-Taner 18 puanlar üçüncü, Hasan-Tevfik 16 puanla dördüncü oldular.