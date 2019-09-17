Gelinim Mutfakta Hatice niye ayrıldı? Gelinim Mutfakta 17 Eylül puan durumu ve birincisi

Gelinim Mutfakta Hatice niye ayrıldı? sorusu yarışmanın sevenleri tarafından merak ediliyor. Kanal D'nin popüler yarışması Gelinim Mutfakta Fatih Ürek'in sunumu ile ekranlara geliyor. Yemek yapan gelinler kayınvalidelerden puanları topluyor. gçen hafta en az puanı alarak Ezgi veda etti. Son haftanın beş bilezik kazanan ismi Hatice ve kaynanası Hüsniye Hanım da bu haftaki yeni bölümlerde görülmedi. İzleyenler Gelinim Mutfakta Hatice niye ayrıldı? merak ediyor. Gelinim Mutfakta 17 Eylül puan durumu ve tüm bilinmeyenler haberimizde..

GELİNİM MUTFAKTA HATİCE NİYE AYRILDI?

Hatice, yarışmada neden olmadığını açıkladı. Açıklamasında, kızının diş çıkarma döneminde olması dolayısıyla yarışmaya bir süreliğine ara verdiğini duyurdu.

GELİNİM MUTFAKTA 17 EYLÜL PUAN DURUMU VE BİRİNCİSİ

Gelinim Mutfakta 17 Eylül puan durumu ve birincisi henüz belli olmadı. Açıklanınca sitemizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA 16 EYLÜL PUAN DURUMU

Gelinim Mutfakta 16 Eylül birincisi belli oldu. Gelinim Mutfakta'da günün en düşük puanını alan gelini 8 puanla Dilek ve Hilal oldu. Günün en yüksek puanını alan gelinleri 15 puanla Elif ve kıymet oldu. Kura çekimine gidildi. Kura çekiminde Elif'in ismi çıktı ve çeyrek altının sahibi oldu.

GELİNİM MUTFAKTA ISPANAK KÖFTESİ TARİFİ

Gelinim Mutfakta programının 16 Eylül 2019 Pazartesi günü yayınlanan 351. Bölümünde yarışmacıların yaptığı "Ispanak Köftesi" tarifi!

1.GÜN ISPANAK KÖFTESİ

500 gr. ıspanak

2 çorba kaşığı tereyağı

1 kahve fincanı süt

2 çorba kaşığı galeta unu

2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar peyniri

125 gr. beyaz peynir

2 yumurta

1 avuç ceviz içi

1 çay kaşığı muskat rendesi

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Pulbiber

1 çay kaşığı Karabiber

YAPILIŞI:

500 gr ıspanağı ayıklayıp, bol suyla yıkayın.

Tencereye alıp, kısık ateşte kendi suyu ile yumuşayıncaya kadar pişirin.

Kesme tahtasına çıkarıp birkaç bıçak darbesi ile ufalarken bir yandan da fazla suyunu bıçakla bastırarak süzün.

Ispanaklar tahtada beklerken geniş bir tavada 1 kaşık tereyağı eritin.

Ispanakları bir iki dakika kavurun.

1 avuç cevizi kabaca kırdıktan sonra tavadaki ıspanağa ekleyin ve 2-3 dakika daha kavurun.

Ardından bunları soğuması için bir kaseye alın ve içine 2 çorba kaşığı rendelenmiş kaşar ekleyin ki ıspanağın ısısı ile kaşar iyice kendini bıraksın ve erisin.

1 kahve fincanı sütü, 2 adet yumurtayı ekleyin ve tüm malzemeler iyice özdeşleşene kadar karıştırın.

Son olarak 2 çorba kaşığı galeta unu ve muskat rendesini ekleyin.

1 tatlı kaşığı karabiber ve pulbiberi de ektikten sonra arzunuza göre de tuzu ekleyin.

Artık pişirmek için ıspanaklı içiniz hazır hale gelmiş olacak.

6 adet çıkacak olan bu köfteleri önce ocakta 4-5 dakika pişirmek için bir tavaya 2 çorba kaşığı kadar zeytinyağı koyun.

Yağ kızdığında mücver koyar gibi ıspanaklı içinizden büyük parçalar alıp tavaya yerleştirin.

Yerleştirirken, ortalarına beyaz peynir koymak için kaşıkla kraterler açın.

Kibrit kutusu büyüklüğünde beyaz peynirleri üzerine yerleştirdikten köftelerinizi birer ceviz koyun ve 180 derece fırında peynirler hafif kararıncaya kadar, yaklaşık 15-20 dakika pişirin.