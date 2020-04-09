Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Gelinim Mutfakta 9 Nisan puan durumu nedir?

Gelinim Mutfakta 9 Nisan puan durumu nedir? Fatih Ürek'in sunumuyla Kanal D ekranlarında yayınlanan yarışmada gelinler en kısa sürede yemeklerini yapmaya çalışıyor. Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? Kayınvalidelerin puanlama yaptığı yarışmada en yüksek puanı alan yarışmacı günün birincisi olup çeyrek altın kazanıyor. Konu hakkında detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.

BU HAFTA PUAN DURUMLARI NASIL SONUÇLANDI?

Gelinim Mutfakta günün birincisi henüz belli olmadı. Konu hakkında detaylı bilgi geldikçe haberimize eklenecektir.

BU HAFTA PUAN DURUMLARI NASIL SONUÇLANDI?

8 Nisan’da 15 puan alan Neslihan gün birincisi oldu. 12 puan alan Hatice ikinci olurken, son sırada 10 puan alan Burçin ve Yağnur yer aldı.

7 Nisan’da gün birincisi 13 puan alan Burçin oldu. Favori yarışmacılardan olan Hatice 10 puan alarak ikinci sıraya, 8 puan alan Neslihan üçüncü sıraya, 6 puan alan Yağnur sonuncu sıraya yerleştir.

Haftanın ilk gününde en düşük puanı alan Neslihan oldu. Neslihan 4 puan, Burçin 8 puan, Yağnur 13 puan aldı. Gün birincisi ise 19 puan alan Hatice oldu.