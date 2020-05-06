Gelinim Mutfakta günün birincisi kim? Gelinim Mutfakta 6 Mayıs puan durumu nedir?

Gelinim Mutfakta günün birincisi hakkında detaylı bilgi almak isteyenler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Her gün belirlenen yemekleri belirlenen süreler içinde yapmaya çalışan yarışmacılara puanları kayınvalideler veriyor. Lezzetli yemekler yapılırken bir yandan da kıyasıya rekabet yaşanıyor. Peki, Gelinim Mutfakta 6 Mayıs puan durumu nedir? Haberimizin içerisinden detaylı bilgiye ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM?

Gelinim Mutfakta günün birincisi henüz belli olmadı. Detaylı bilgi geldikçe haberimize eklenecektir.

Yüksük çorbası nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta yüksük çorbası tarifi ve malzemeleri nelerdir?

GELİNİM MUTFAKTA 518. BÖLÜMDE NELER OLUYOR?

Reyhan Hanım, Çiğdem Hanım Hüsniye Hanım ve Gül Hanım muhteşem kıyafetleriyle günün kraliçesi olmanın peşine düşüyorlar. Gelinler, onların bu hallerini kendileriyle yarışmak olarak yorumluyorlar. Elif'e gizemli kişiden gelen çiçek hem onu, hem de kaynanası Çiğdem Hanımı çok sinirlendiriyor.