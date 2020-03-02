Gelinim Mutfakta bu hafta kim elendi? Gelinim Mutfakta bu hafta kim birinci oldu?

Gelinim Mutfakta 28 Şubat bölümü yaşanan acı kayıplardan dolayı yayınlanmamıştı. İzleyiciler Gelinim Mutfakta bu hafta kimin elendiği hakkında bilgi almak istiyor. Birbirinden iddialı dört gelinin yarıştığı programda en iyiler belirleniyor. Haftanın en iyi yarışan gelini ise hem birinci oluyor hem de beş altın bilezik ödülünün sahibi oluyor. Kanal D ekranlarında yayınlanan programla ilgili merak ettiğiniz her şey haberimizde.

GELİNİM MUTFAKTA KİM ELENDİ?

Kanal D ekranlarında yayınlanan Gelinim Mutfakta programında bu hafta kim elendi sorusu belli oldu. En düşük puanla giden Özlem'in puanı düşük olsa da sürpriz bir eleme yaşandı. Gelinim Mutfakta bu hafta Özüm elendi.

GELİNİM MUTFAKTA HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta programı kazanan Elif oldu. Elif ve Ezgi arasında kıyasıya geçen yarışta kazanan isim Elif oldu. Ezgi kıl payı kaçırdığı bilezikleri gelecek hafta alıyor.

YARIŞMAYA KATILAN YENİ İSİM KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta Özüm yerine programa katılacak isim belli oldu. Gelinim Mutfakta programında Başak pazartesi günü programa geri döndü.