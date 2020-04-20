Gelinim Mutfakta 20 Nisan puan durumu nedir? Gelinim Mutfakta puan tablosu!

Gelinim Mutfakta'da yaşanan gelişmeleri yakından takip eden izleyiciler Gelinim Mutfakta 20 Nisan puan durumu nedir? sorusunun yanıtını merak ediyor. Gelinlerin yemek yaptığı yarışma programında puanları kayınvalideler veriyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı yarıma olan Gelinim Mutfakta puan durumuna haberinizden ulaşabilirsiniz.

GELİNİM MUTFAKTA 20 NİSAN PUAN DURUMU NEDİR?

Gelinim Mutfakta 20 Nisan en yüksek puanı 14 puanlı Elif olurken Hatice ise 13 puanla ikinci oldu. Günün en düşük puanını alan ismi 5 puanlı Yağnur oldu.

Yağnur'un hemen ardından en düşük puanı alan bir diğer isim ise 12 puanla Neslihan oldu.

MUTFAKTA TAÇ KRİZİ YAŞANDI!

Elif ve Çiğdem Hanım yarışmaya dönüyorlar ve tartışmalar şiddetleniyor. Reyhan Hanım ve Çiğdem Hanım arasındaki soğuk rüzgarlar esmeye devam ediyor. Yağnur ve Hatice arasında taç krizi yaşanıyor.