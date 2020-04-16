Gelinim Mutfakta 16 Nisan puan durumu nedir? Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu?

Gelinim Mutfakta puan durumu hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında araştırma yapıyor. Her gün farklı yemek tariflerini yapan yarışmacılar en yüksek puanı almak için rekabet ediyor. Gelinim Mutfakta günün birincisi kim oldu? İlgiyle takip edilen yarışma ile ilgili detaylar haberde.

GELİNİM MUTFAKTA 16 NİSAN PUAN DURUMU NEDİR?

Gelinim Mutfakta günün birincisi hakkında henüz bir açıklama yapılmadı. Detaylı bilgi gelince haberimize eklenecektir.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN KİM BİRİNCİ OLDU?

15 Nisan günün en yüksek puanını alan kişi ise 18 puanla Hatice oldu. En düşük puanı ise 6 puan alarak Burçin oldu.