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  3. Game Of Thrones 8. sezon izleyici karşısında

Game Of Thrones 8. sezon izleyici karşısında

Game Of Thrones 8. sezon izleyici karşısında

Game Of Thrones 8. Sezonu yayınlandı. Game Of Thrones 8. sezon 1. bölümü; 14 Nisan Pazar gecesi ekrana geldi.

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Dizi, Digiturk beIN SERIES SCI-FI HD kanalından izlenebilecek. Game Of Thrones 8. sezon HBO 'da ve Dijitürk 'te yayınlanacak. Dizinin şifresiz yayınlandığı kanal yok.

BÖLÜMLER KAÇ DAKİKA OLACAK?

Öte yandan, diğer sezonlardan farklı olarak 6 bölümden oluşacak GOT 8. sezon bölüm ve süreleri de belli oldu;

1. Bölümü 14 Nisan'da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluşacak

2, Bölümü 21 Nisan'da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak

3. Bölümü 28 Nisan'da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak

4. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

5. Bölümü 12 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

6. Bölümü 19 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

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