Game Of Thrones 8. sezon izleyici karşısında
Game Of Thrones 8. Sezonu yayınlandı. Game Of Thrones 8. sezon 1. bölümü; 14 Nisan Pazar gecesi ekrana geldi.
Dizi, Digiturk beIN SERIES SCI-FI HD kanalından izlenebilecek. Game Of Thrones 8. sezon HBO 'da ve Dijitürk 'te yayınlanacak. Dizinin şifresiz yayınlandığı kanal yok.
BÖLÜMLER KAÇ DAKİKA OLACAK?
Öte yandan, diğer sezonlardan farklı olarak 6 bölümden oluşacak GOT 8. sezon bölüm ve süreleri de belli oldu;
1. Bölümü 14 Nisan'da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluşacak
2, Bölümü 21 Nisan'da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak
3. Bölümü 28 Nisan'da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak
4. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak
5. Bölümü 12 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak
6. Bölümü 19 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak