Game Of Thrones 8. sezon izleyici karşısında

Dizi, Digiturk beIN SERIES SCI-FI HD kanalından izlenebilecek. Game Of Thrones 8. sezon HBO 'da ve Dijitürk 'te yayınlanacak. Dizinin şifresiz yayınlandığı kanal yok.

BÖLÜMLER KAÇ DAKİKA OLACAK?

Öte yandan, diğer sezonlardan farklı olarak 6 bölümden oluşacak GOT 8. sezon bölüm ve süreleri de belli oldu;

1. Bölümü 14 Nisan'da yayınlanacak ve 54 dakikadan oluşacak

2, Bölümü 21 Nisan'da yayınlanacak ve 58 dakikadan oluşacak

3. Bölümü 28 Nisan'da yayınlanacak ve 1 saat 22 dakikadan oluşacak

4. Bölümü 5 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

5. Bölümü 12 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak

6. Bölümü 19 Mayıs'ta yayınlanacak ve 1 saat 20 dakikadan oluşacak