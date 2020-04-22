Fıstıklı tavuk hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapıyor. Her gün belirlenen yemekleri yapan yarışmacılar haftanın sonunda en yüksek puanı almaya çalışıyor. Haftanın en yüksek puanını alan kişi altın bileziğin sahibi oluyor. Peki, Fıstıklı tavuk nasıl yapılır? Gelinim Mutfakta fıstıklı tavuk tarifi ve malzemeleri nelerdir? Konu hakkında detaylı bilgi haberimizde.

FISTIKLI TAVUK MALZEMELERİ

1 çorba kaşığı zeytinyağı

3 adet tavuk bonfile

1’er adet havuç ve sivri biber

1 çay kaşığı tozşeker

2 çorba kaşığı soya sosu

2 dal taze soğan

2 çorba kaşığı yerfıstığı

Yarım çorba kaşığı patates nişastası

FISTIKLI TAVUK NASIL YAPILIR?

Zeytinyağını tavaya koyun. Tavuğu küp doğrayın. İyice kızdırdığınız tavaya alın ve karıştırarak renklerinin pembeden beyaza dönmesini sağlayın. Havuç ve biberi küçük doğrayıp tavuğun üzerine ekleyin ve

karıştırmaya devam edin. Üzerine şeker, soya sosu ve 2 çorba kaşığı suyu ekleyip, tavanın ağzını kapatın. 2 dakika pişirin. Bu arada taze soğanları doğrayıp, ekleyin. Ardından nişastayı yarım su bardağı su ile

iyice karıştırıp, tavaya dökün. Daha sonra fıstığı katıp, karıştırın ve 5 dakika daha pişirin. Sıcak olarak servis yapın.