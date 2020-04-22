Evde 23 Nisan keyfi! Şirinler: Kayıp Köy için çocuklar ekran başına...

Yönetmenliğini Kelly Asbury’un yaptığı 2017 yılında çekilen Şirinler: Kayıp Köy filmiyle aile boyu eğlenceli dakikalar geçirmek mümkün. Şirinler'in yeni macerasında ekip yine bir görev uğruna yollara koyulur. Gizemli bir harita ortaya çıkar ve gizli bir köyün yerini işaret eder. Bunun üzerine bu köyün güvenliği artık Şirinler'in ellerindedir. Şirine, Gözlüklü Şirin, Sakar Şirin ve Güçlü Şirin gizemli ormanda yolculuk ederek bu köyü keşfetmeye karar verirler. Ancak kötü kalpli Gargamel'in de bu haritadan haberi olur ve o da bu gizemli köyün peşine düşer. Artık bu köyü Gargamel'den önce bulmak Şirinler'in en büyük görevi haline gelir. Bu yolda Şirinler tarihinin en büyük gizemini de çözeceklerdir...

Yönetmen : Kelly Asbury

Türü : Animasyon/ Komedi

Seslendirenler: Aysun Topar, Özden Ayyıldız, Engin Alkan