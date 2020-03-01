Can Feda filmi konusu nedir? Can Feda oyuncuları kimler ve film nerede çekildi?

Can Feda filmi konusu ne? Hangi oyuncular yer alıyor? soruları bu akşam Tv izleyicileri tarafından merak edilen konular arasında yerini aldı. ATV ekranlarında saat 20.00’da ekrana gelecek dram filmi Can Feda için detaylar haberde.

CAN FEDA FİLMİNİN KONUSU

Dünyanın en tehlikeli bölgelerinden birinde 7 yıldır iç savaş hüküm sürmektedir. Türk ordusu yanında hiçbir müttefik devlet olmadan bölgeye giriş yapar. Bölgede görevliler arasında Yüzbaşı Alparslan'ın komutasındaki 6 kişilik Özel Kuvvetler timi de vardır.

Tim, aralarına katılan Yüzbaşı Pilot Onur ile birlikte Türk ordusuna karşı kurulan büyük bir tuzağı ortaya çıkarır. Tuzağı bozmak için zorlu şartlarda vatan millet uğruna teröristlere karşı yaşam savaşı veren tim için asıl sınav, vicdanını kaybetmeyip insan kalmayı başarabilmektir.

CAN FEDA FİLMİ OYUNCULARI KİMLER

Senaryosu Zafer Külünk'ün imzasını taşıyan, yönetmenliğini ise M. Çağatay Tosun'un üstlendiği Can Feda’nın başrollerini yakışıklı oyuncular Kerem Bursin ve Burak Özçivit paylaşıyor. İkiliye kadroda; Melike İpek Yalova, Süleyman Karaahmet ve Sabahattin Yakut eşlik ediyor.

CAN FEDA FİLMİ NEREDE ÇEKİLMİŞTİR?

Can Feda filmi Eskişehir, Bilecik ve İstanbul illerinde çekilmiştir. Can Feda filminin ilk sahneleri Eskişehir’de çekildi. Burada yapılan çekimlerde 2 bin figüranın rol aldığı ve 3 bin silah ile birlikte 300 aracın da kullanıldığı biliniyor. Eskişehir’in ardından çekimler Bilecik ilinin Zemzemiye Köyü’nde devam etti. Filmde Suriye’de bir Türkmen Köyü olarak gösterilen sahneler Zemzemiye Köyü’nde çekildi. Filmin diğer sahneleri ise İstanbul Havalimanı’nında çekildi.