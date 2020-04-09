Bugün televizyonda neler var? 9 Nisan Perşembe Kanal D, ATV, FOX, Star Tv yayın akışı..
Bugün televizyonda neler var? Koronavirüs tedbirlerine karşı "evde kal" çağrısına uyan vatandaşlar televizyondan yayınlanacak dizi ve filmleri yakında takip ediyor. Her gün birbirinden kaliteli ve heyecanlı program ve fimlerin yer aldığı yayın akışları için detaylı bilgiye haberimizden ulaşabilirsiniz.
Televizyon yayın akışlarını merak eden vatandaşlar Bugün televizyonda neler var? sorusunun yanıtını ilgiyle takip ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar ekranda yayınlanan programlar, dizi ve filmler hakkında bilgi almak istiyor. Her gün farklı dizi ve filmler izleyicisi ile buluşuyor. Detaylı bilgi almak isteyenler için 9 Nisan Perşembe Kanal D, ATV, FOX, Star TV yayın akışı..
9 NİSAN TV YAYIN AKIŞI
ATV YAYIN AKIŞI
10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Beni Bırakma
16:00 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru
STAR TV YAYIN AKIŞI
10:45 Kiralık Aşk
13:30 Gerçeğin Peşinde
16:45 Sevdim Seni Bir Kere (Yeni Bölüm)
18:30 Star Ana Haber
20:00 İşler Güçler (tekrar)
23:30 Güzel Köylü
FOX TV YAYIN AKIŞI
11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün
13:00 25 Litre (yeni bölüm)
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Zuhal Topal'la Sofrada (yeni bölüm)
19:00 Fatih Portakal İle Fox Ana Haber
20:30 Mucize Doktor
KANAL D YAYIN AKIŞI
10:45 Aşk-ı Memnu
12:30 Gelinim Mutfakta (yeni bölüm)
16:15 Arka Sokaklar
18:45 Buket Aydın'la Kanal D Haber
20:00 Dudul'lu Postası
21:45 Hayat Tamircisi
SHOW TV YAYIN AKIŞI
13:00 Kuaförğm Sensin(tekrar)
16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
18:45 Show Ana Haber
20:00 Atla Gel Şaban
21:45 Güldür Güldür (tekrar)