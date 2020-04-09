Bugün televizyonda neler var? 9 Nisan Perşembe Kanal D, ATV, FOX, Star Tv yayın akışı..

Televizyon yayın akışlarını merak eden vatandaşlar Bugün televizyonda neler var? sorusunun yanıtını ilgiyle takip ediyor. Koronavirüs tedbirleri kapsamında evde kalan vatandaşlar ekranda yayınlanan programlar, dizi ve filmler hakkında bilgi almak istiyor. Her gün farklı dizi ve filmler izleyicisi ile buluşuyor. Detaylı bilgi almak isteyenler için 9 Nisan Perşembe Kanal D, ATV, FOX, Star TV yayın akışı..

9 NİSAN TV YAYIN AKIŞI

ATV YAYIN AKIŞI

10:00 Müge Anlı İle Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Beni Bırakma

16:00 Esra Erol'da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Bir Zamanlar Çukurova

00:20 Nihat Hatipoğlu İle Dosta Doğru

STAR TV YAYIN AKIŞI

10:45 Kiralık Aşk

13:30 Gerçeğin Peşinde

16:45 Sevdim Seni Bir Kere (Yeni Bölüm)

18:30 Star Ana Haber

20:00 İşler Güçler (tekrar)

23:30 Güzel Köylü

FOX TV YAYIN AKIŞI

11:00 Çağla İle Yeni Bir Gün

13:00 25 Litre (yeni bölüm)

14:00 Temizlik Benim İşim

16:00 Zuhal Topal'la Sofrada (yeni bölüm)

19:00 Fatih Portakal İle Fox Ana Haber

20:30 Mucize Doktor

KANAL D YAYIN AKIŞI

10:45 Aşk-ı Memnu

12:30 Gelinim Mutfakta (yeni bölüm)

16:15 Arka Sokaklar

18:45 Buket Aydın'la Kanal D Haber

20:00 Dudul'lu Postası

21:45 Hayat Tamircisi

SHOW TV YAYIN AKIŞI

13:00 Kuaförğm Sensin(tekrar)

16:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

18:45 Show Ana Haber

20:00 Atla Gel Şaban

21:45 Güldür Güldür (tekrar)