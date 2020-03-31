Bu akşam televizyonda ne var? ATV, STAR TV, FOX, KANAL D 31 Mart yayın akışı...

31 Mart yayın akışı televizyon izleyiciler tarafından ilgiyle takip ediliyor. Koronavirüs salgını nedeniyle evlerinde karantinaya çekilen vatandaşlar Bu akşam televizyonda ne var? sorusunu soruyor. Ekranlarda reyting rekorları kıran diziler izleyici ile buluşuyor. Sevilen diziler EDHO, Baraj, Tutunamayanlar ekranlara geliyor. İşte merak edilen 31 Mart yayın akışı...

31 MART YAYIN AKIŞI

STAR TV YAYIN AKIŞI

ERKENCİ KUŞ / TKR 13:00

SEVDİM SENİ BİR KERE 16:45

STAR HABER 18:30

BİR BABA HİNDU 20:00

JET SOSYETE / TKR 22:30

KANAL D YAYIN AKIŞI

GELİNİM MUTFAKTA 12:30

ARKA SOKAKLAR 16:15

BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER 19:00

HEKİMOĞLU KOLAJ 20:00

EFSANE 23:30

TRT 1 YAYIN AKIŞI

İNCİR AĞACI 15:15

SEKSENLER 17:05

ANA HABER 19:00

DOĞRUSU NE? 19:55

TUTUNAMAYANLAR 20:00

3'TE 3 TARİH 22:15

SHOW TV YAYIN AKIŞI

KUAFÖRÜM SENSİN 12:30

KUZEY YILDIZI 'İLK AŞK' TEKRAR 16:00

SHOW ANA HABER CANLI 18:45

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW TEKRAR 20:00

FOX TV YAYIN AKIŞI

YASAK ELMA - TEKRAR 13:00

TEMİZLİK BENİM İŞİM 13:45

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 16:00

FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER 19:00

BARAJ - ÖZEL BÖLÜM KOLAJ 20:30

FİLM 23:30

ATV YAYIN AKIŞI

ATV GÜN ORTASI BÜLTENİ 13:00

BENİ BIRAKMA YENİ BÖLÜM 14:00

ESRA EROL'DA 16:20

ATV ANA HABER BÜLTENİ 19:00

EŞKIYA DÜNYAYA HÜKÜMDAR OLMAZ 20:00

GEL DESE AŞK 4.BÖLÜM TEKRAR 23:45

TV 8 YAYIN AKIŞI

DOYA DOYA MODA 13:00

SEDA SAYAN İLE YEMEKTEYİZ 16:00

SURVIVOR ÜNLÜLER - GÖNÜLLÜLER 20:00