Bu akşam hangi diziler var? 10 Aralık Perşembe Kanal D, Atv, Star Tv, Fox Tv yayın akışı burada
Bu akşam hangi kanalda hangi dizinin yayınlandığı izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Bazı kanallarda yeni dizilerin de başlaması ile birlikte izleyiciler yayın akışlarını incelemek istiyor. Bu akşam saat 20:00'de Kanal D'de yeni dizi Aile Babası'nın 2. bölümü, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü ekranlara gelecek. İşte 10 Aralık Perşembe Kanal D, Atv, Star Tv, Fox Tv yayın akışı..
10 Aralık Perşembe Kanal D, Atv, Star Tv, Fox Tv yayın akışı izleyiciler tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Yeni dizilerin de başlaması ile birlikte hangi gün hangi dizinin yeni bölümünün yayınlandığı merak ediliyor. Bu akşam saat 20:00'de Kanal D'de yeni dizi Aile Babası'nın 2. bölümü, Atv'de Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü ekranlara gelecek. İşte kanalların bu akşamki yayın akışı...
KANAL D YAYIN AKIŞI
Bu akşam saat 20:00'de Kanal D'de yeni dizi Aile Babası'nın 2. bölümü ekranlara gelecek.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
Show'da bu akşam saat 20:00'de Alev Alev'in yeni bölümü ekrana gelecek.
FOX TV YAYIN AKIŞI
Fox Tv'de bu akşam sevilen dizi Mucize Doktor'un yeni bölümü yayınlanacak.
STAR TV YAYIN AKIŞI
Star'da bu akşam saat 20:00'de yeni dizi Sol Yanım 3. bölümü ile ekranlara gelecek.
ATV YAYIN AKIŞI
Atv'de bu akşam Bir Zamanlar Çukurova'nın yeni bölümü yayınlanacak.
TV8 YAYIN AKIŞI
Tv8'de bu akşam MasterChef Türkiye / Yeni Bölümü ekranlara gelecek.
TRT1 YAYIN AKIŞI
TRT1'de bu akşam Kalk Gidelim dizisi saat 20:00'de yayınlanacak.