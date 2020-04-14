Alef 3. Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? Alef dizisi konusu ne, oyuncuları kimler?

Alef 3. Yeni bölüm ne zaman yayınlanacak? sorusunun yanıtı dizinin takipçileri tarafından merak ediliyor. 8 bölümlük bir mini dizi olması planlanan Alef gündemde yerini aldı. Yönetmenliğini Emin Alper’in üstlendiği dizi, Blu TV ve FX’de eş zamanlı olarak yayınlanıyor. Alef dizisi konusu ne, oyuncuları kimler? gibi soruların cevabı haberimizde…

ALEF 3. YENİ BÖLÜM NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Alef 1. ve 2. bölümleri 10 Nisan Cuma akşamı saat 21:00'de yayınlanmıştı. Merakla beklenen Alef 3. Bölümün ise 17 Nisan Cuma günü yayınlanması bekleniyor. Dizinin konusunun anlaşılması için iki bölüm birden seyirciyle buluştu. Fakat önümüzdeki bölümlerin teker teker yayınlanması planlanıyor. Ayrıca, FX’de Alef'in sansürlü hali yayınlanmaya başlayacak. Blu TV'de ise Alef sansürsüz şekilde yayınlanıyor.

Alef 3. Bölümünde seyirci, Kemal ve Yaşar arasındaki yakınlaşmaya şahitlik edecek. Settar'ın geçmişindeki sırlarını öğrenen Kemal ise ona yeni bir gözle bakmaya başlayacak.

ALEF DİZİSİ KONUSU

Kemal (Kenan İmirzalıoğlu) ile Settar (Ahmet Mümtaz Taylan) hem kişisel hayatları hem de işlerine bakış açılarıyla birbirine tamamen zıt iki dedektiftir. İstanbul’da işlenen esrarengiz cinayetleri çözmek için aldıkları görev onları bir araya getirir. Dedektifler ancak kendi deneyim ve bilgilerini birleştirirlerse vakayı çözebileceklerdir.

Karşılarındaki seri katilin cinayet motivasyonlarını çözmeye çalışırken kendilerini hiç bilmedikleri bir dünyanın eşiğinde bulurlar. Bu zorlu yolculukta açılacak kapılar hem Kemal’in hem Settar’ın kendi iç dünyalarında saklı kalan acılarını da açığa çıkaracaktır. Kemal ve Settar her cinayet vakasında aynı işaretle karşılaşır. Katil, adeta kendisiyle birlikte bir sırrın açığa çıkmasını istemekte ve geriye ipuçları bırakmaktadır. Ancak bu gizemli ipuçları, sıradan cinayet vakalarını açıklayan yöntemlerle çözülememektedir. Yaşar (Melisa Sözen), Kemal ve Settar ile birlikte bu gizemli ipuçlarının peşine düşecektir.

ALEF OYUNCULARI

Dizide Kenan İmirzalıoğlu genç dedektif Kemal rolünü, usta oyuncu Ahmet Mümtaz Taylan tecrübeli dedektif Settar rolünü ve Melisa Sözen ise öğretim görevlisi Yaşar rolünü canlandırıyor. Dizinin diğer oyuncuları ise şöyle; Ece Dizdar, Osman Alkaş, Rıza Akın, Baran Arslan, Erdem Kaynarca.