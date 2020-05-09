9 Mayıs Cumartesi Tv yayın akışı: Bugün Tv'de ne var? Star Tv, ATV, Fox, Kanal D, Tv 8 yayın akışları...
9 Mayıs Cumartesi Tv yayın akışı: Bugün Tv'de ne var? sorusu vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Sokağa çıkma yasağının uygulandığı hafta sonunda evde televizyon izlemek isteyenler konuyu yakında takip ediyor. Birbirinden kaliteli yerli ve yabancı filmler izleyici ile buluşuyor. İşte 9 Mayıs Cumartesi Star Tv, ATV, Fox, Kanal D, Tv 8 yayın akışları...
Tv yayın akışları hakkında detaylı bilgi almak isteyen kişiler arama motorlarında yoğun olarak araştırma yapmaya devam ediyor. Yeni tip koronavirüs salgını sonrası hafta sonlarında Türkiye'de sokağa çıkma yasağı ilan edildi. Vakitlerini evde geçiren vatandaşlar, 9 Mayıs Cumartesi Tv yayın akışı: Bugün Tv'de ne var? sorusunun yanıtını merak ediyor. Eğlenceli, aksiyonlu ve kaliteli dizi ve filmler ekranlarda yer alıyor. Konuyu yakından takip edenler için 9 Mayıs Cumartesi işte Star Tv, ATV, Fox, Kanal D, Tv 8 yayın akışları haberimizde.
ATV YAYIN AKIŞI
07:30 ATV’de Hafta Sonu
10:00 Afacan Arabalar
12:00 Kardeş Payı
15:00 Kuruluş Osman
19:00 Hafta Sonu ATV Ana Haber
19:45 Nihat Hatipoğlu ile İftara Doğru
20:00 Nihat Hatipoğlu ile İftar
21:00 Kim Milyoner Olmak İster
Kanal D YAYIN AKIŞI
06:15 Kalbim Ege’de Kaldı
08:15 Sevimli Yunus
09:45 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
13:00 Arda’nın Ramazan Mutfağı
13:45 Arka Sokaklar
16:00 Çarkıfelek
18:45 Kanal D Haber Hafta Sonu
20:00 Postacı
21:45 Sol Şerit
23:45 Beyaz Show
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:30 Hayat Bazen Tatlıdır
09:30 Yerli dizi
12:00 Tülin Şahin ile Moda
13:00 Yerli dizi
15:30 Yerli dizi
18:45 Star Ana Haber
20:00 Büyük Baskın
FOX TV YAYIN AKIŞI
08.30 İlker Karagöz ile Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Mehmet özer ile Mutfakta
12:15 Dostumun Dünyası
13:00 Zuhal Topal’la Sofrada
16:00 Yaparsın Aşkım
19:00 Gülbin Tosun ile FOX Ana Haber HAfta Sonu
20:00 Hababam Sınıfı Askerde
23:30 Niyazi Bey
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:48 İstiklal Marşı Ve Günün Program Akışı
05:50 Mesnevi’den Hikayeler
06:20 Küçük Hanımefendi
08:00 Nostalji Kuşağı “Uğurlugiller”
09:20 Nostalji Kuşağı “Kuruluş”
10:20 Nostalji Kuşağı “Perihan Abla”
12:15 Nostalji Kuşağı “Gülşen Abi”
13:55 Yedi Numara
14:55 Yeditepe İstanbul
16:00 Kur’an-I Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
18:00 Ana Haber
18:30 Mesnevi’den Hikayeler
19:00 Kuşlarla Yolculuk
19:30 Ramazan Sevinci
20:20 Kur’an-I Kerim’i Güzel Okuma Yarışması
21:50 Dengi Dengine
23:25 Mesnevi’den Hikayeler
23:50 Kuşlarla Yolculuk
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:00 Doğduğun Ev Kaderindir
10:00 Yerli Sinema
14:15 Surivor 2020 Ünlüler Gönüllüler Kolay
20:00 Survivor Ünlüler Gönüllüler Yeni Bölüm
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08.15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu
14:00 Emine
16:00 Güldüy Güldüy Show
18:45 Show Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Güldür Güldür Show
23:45 İçerde