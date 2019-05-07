7 Mayıs reyting sonuçları: Salı Leke, Kadın reyting sıralaması

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 7 Mayıs reyting sonuçlarında kim birinci? Salı akşamları Fox TV’de Kadın, Kanal D’de Leke, ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileri yayınlanıyor. Fox TV’de ekrana gelen Kadın dizisi her hafta zirvede yer almayı başarıyor. Bahar, Sarp ve Arif arasında yaşananlar heyecanla takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda Total puan türünde 21.65 share alan Kadın birinci, 20.99 share alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci, 10.89 share alan Survivor Türkiye Yunanistan beşinci oldu.