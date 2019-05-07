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  3. 7 Mayıs reyting sonuçları: Salı Leke, Kadın reyting sıralaması

7 Mayıs reyting sonuçları: Salı Leke, Kadın reyting sıralaması

7 Mayıs reyting sonuçları: Salı Leke, Kadın reyting sıralaması

7 Mayıs reyting sonuçları araştırılıyor. Leke, Kadın reyting sıralaması merak ediliyor. Salı akşamları Fox TV’de Kadın, Kanal D’de Leke, ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileri ekrana geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından en çok izlenen yapım belli oluyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde Kadın dizisi birinci,, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz üçüncü, Leke yedinci sırada yer aldı. Total puan türünde Kadın dizisi yine zirveye yerleşti.

Reyting sonuçları güncel olarak açıklanıyor. 7 Mayıs reyting sonuçlarında kim birinci? Salı akşamları Fox TV’de Kadın, Kanal D’de Leke, ATV’de Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz dizileri yayınlanıyor. Fox TV’de ekrana gelen Kadın dizisi her hafta zirvede yer almayı başarıyor. Bahar, Sarp ve Arif arasında yaşananlar heyecanla takip ediliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda Total puan türünde 21.65 share alan Kadın birinci, 20.99 share alan Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz ikinci, 10.89 share alan Survivor Türkiye Yunanistan beşinci oldu.

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