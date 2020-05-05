5 Mayıs TV yayın akışı: Bugün TV'de ne var? Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1 yayın akışları..

TV yayın akışları vatandaşlar tarafından yoğun olarak araştırılıyor. Koronavirüs salgını nedeni ile evde kalan vatandaşlar televizyondaki dizi ve filmleri ilgiyle takip ediyor Her gün kaliteli, heyecanlı ve eğlenceli programlar ekranlara geliyor. Peki, Bugün TV'de ne var? TRT Nostaljik dizilerini yayınlarken Star TV ve Kanal D fenomen olmuş dizilerine izleyicisiyle buluşturuyor. İşte 5 Mayıs Show TV, Star TV, Kanal D, ATV, TRT 1 yayın akışları haberimizde

5 MAYIS TV YAYIN AKIŞLARI

SHOW TV YAYIN AKIŞI

YENİ GELİN TEKRAR 10:00

KALP ATIŞI 12:15

REFİKA İLE TEST MUTFAĞI 14:45

PİS YEDİLİ TEKRAR. 15:30

SHOW ANA HABER CANLI 18:45

GÜLDÜR GÜLDÜR SHOW TEKRAR 20:00

İÇERDE TEKRAR 23:45

ATV YAYIN AKIŞI

MÜGE ANLI İLE TATLI SERT 10:00

ATV GÜN ORTASI 13:00

EVDE BİZ BİZE 14:00

ESRA EROL'DA YAŞAMA DAİR 16:20

ATV ANA HABER BÜLTENİ 19:00

NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTARA DOĞRU 19:45

NİHAT HATİPOĞLU İLE İFTAR 20:00

ÖRÜMCEK ADAM 21:00

CENTİLMEN 23:20

TRT 1 YAYIN AKIŞI

NOSTALJİ KUŞAĞI "FERHUNDE HANIM VE KIZLARI" / 10:45

VEFA DEDİĞİN 11:40

TAM ZAMANI 11:50

DERT ORTAĞI 12:15

ZİNDE KAL 12:45

SAĞLIKLI MUTFAK 13:45

UZAKTAN ERİŞİM 14:45

KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI 16:00

DOĞRUSU NE? 17:45

ANA HABER 18:00

MESNEVİ'DEN HİKAYELER 18:30

KUŞLARLA YOLCULUK 19:00

RAMAZAN SEVİNCİ 19:30

KUR'AN-I KERİM'İ GÜZEL OKUMA YARIŞMASI 20:15

TUTUNAMAYANLAR ÇEVRİMİÇİ 21:45

MESNEVİ'DEN HİKAYELER 23:20

KANAL D YAYIN AKIŞI

AŞK-I MEMNU 10:45

ARDA'NIN RAMAZAN MUTFAĞI 13:00

GELİNİM MUTFAKTA YENİ BÖLÜM 13:45

ARKA SOKAKLAR 16:45

BUKET AYDIN'LA KANAL D HABER 19:00

HEKİMOĞLU TEKRAR 20:15

MASUM TEKRAR 23:30

FOX TV YAYIN AKIŞI

ÇAĞLA İLE YENİ BİR GÜN 11:00

PINAR ALTUĞ İLE RAMAZAN LEZZETLERİ TEKRAR 13:00

TEMİZLİK BENİM İŞİM 13:45

ZUHAL TOPAL'LA SOFRADA 16:00

FATİH PORTAKAL İLE FOX ANA HABER 19:00

KIZ BABASI 20:30

KAN KARDEŞLER 23:00

STAR TV YAYIN AKIŞI

KİRALIK AŞK / TKR 10:15

EVDE HAREKET ZAMANI 12:45

GERÇEĞİN PEŞİNDE 13:30

ERKENCİ KUŞ / TKR 16:45

STAR HABER 18:30

İŞLER GÜÇLER / TKR 20:12

ALTIN 22:30