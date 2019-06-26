26 Haziran Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? yarışmanın sıkı takipçileri tarafından araştırılıyor. Kanal D'nin lezzet dolu programı Gelinim Mutfakta her gün yepyeni bir heyecana sahne oluyor. Gelinler yemek yapıyor, kaynanalar da tabaklara verdikleri puanla birinciyi belirleyecek. Gelinim Mutfakta 12.15'ten itibaren Kanal D'de başlıyor. Günün birincisi çeyrek altının sahibi olurken, haftanın sonunda ise en yüksek puanı toplayan gelin büyük ödülü kazanıyor.26 Haziran Gelinim Mutfakta birincisi kim oldu? Son puan durumu nedir? diye merak ediyorsanız işte yanıtı...

26 HAZİRAN GELİNİM MUTFAKTA BİRİNCİSİ KİM OLDU?

26 Haziran Gelinim Mutfakta birincisi henüz açıklanmadı. Çeyrek altın kazanan ve gün birincisi belli olduktan sonra sitemizde yer alacak.

GELİNİM MUTFAKTA DÜN GÜNÜN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

Gelinim Mutfakta dünün birincisi ve çeyrek altını kazananı belli oldu. Günün en düşük puanını alan gelini 9 puanla Hülya olarak belirlendi.Günün birincisi olan ve çeyrek altını kazanan yarışmacı ise 15 puanla Gülcan oldu. Elif ve Hatice ise 11 puan alarak ikinci ve üçüncü sırayı izlediler.

Gelinim Mutfakta programının dün yayınlanan 327. Bölümünde yarışmacıların yaptığı "Renkli Biber Dolması" tarifi!

RENKLİ BİBER DOLMASI

4 büyük boy dolmalık kırmızıbiber

2 yemek kaşığı kuşüzümü

1 çay bardağı zeytinyağı

3 yemek kaşığı çam fıstığı

2 büyük boy soğan

300 gr dana kıyma

1 su bardağı bulgur

1 su bardağı su

1 yemek kaşığı nane

2 çay kaşığı Tuz

1 çay kaşığı Karabiber

Yapılışı:

Kuşüzümlerini 10 dakika suda bekletip suyunu süzün.

Biberlerin saplarını ve çekirdeklerini temizleyin (saplarını zedelenmeyecek şekilde çıkarın).

Soğanların kabuğunu temizleyip kıyın.

2 yemek kaşığı zeytinyağını tavaya alıp ısıtın.

Dolmalık fıstıkları ekleyip 2-3 dakika kavurun.

Soğanı ekleyip kısık ateşte 5 dakika daha kavurun.

Kıymayı ekleyip ocağın ateşini artırın.

Karıştırarak kavurmaya devam edin.

Bulgur, nane, tuz ve karabiberi ekleyip 2-3 dakika kavurduktan sonra tavayı ocaktan alın.

Hazırladığınız iç harcı biberlerin içine paylaştırın.

Üzerine saplı kısımlarını kapatıp tencereye dizin.

Kalan zeytinyağını ve sıcak suyu biberlerin üzerine gezdirerek ekleyin.

Biberler yumuşayana kadar kısık ateşte pişirin.

Sıcak servis yapın.