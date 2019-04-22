22 Nisan reyting sonuçları: Pazartesi Çukur, Söz, Zalim İstanbul reyting sıralaması
22 Nisan reyting sonuçları araştırılıyor. Pazartesi akşamları Show TV’de Çukur, Star TV’de Söz, Kanal D’de Zalim İstanbul, Fox TV’de Yasak Elma dizileri ekrana geliyor. Yeni bölümlerin yayınlanmasının ardından en çok izlenen dizinin hangisi olduğu merak ediliyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde Çukur birinci, Zalim İstanbul üçüncü, Söz dördüncü, Survivor beşinci, Yasak Elma altıncı, Vuslat sekizinci oldu. İşte reyting sonuçları ile ilgili detaylar…
Reyting sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. 22 Nisan Pazartesi reyting sonuçlarında kim birinci? Pazartesi akşamları Show TV’de Çukur, Star TV’de Söz, Kanal D’de Zalim İstanbul, Fox TV’de Yasak Elma, TRT 1’de Vuslat dizileri yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde Çukur birinci, Zalim İstanbul üçüncü, Söz dördüncü, Survivor beşinci, Yasak Elma altıncı, Vuslat sekizinci oldu. Total puan türünde Çukur birinci, Söz üçüncü, Zalim İstanbul dördüncü oldu. Reyting sonuçları ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.
15 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI
15 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde Çukur birinci, Söz üçüncü, Zalim İstanbul dördüncü oldu.
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