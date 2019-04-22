22 Nisan reyting sonuçları: Pazartesi Çukur, Söz, Zalim İstanbul reyting sıralaması

Reyting sonuçları araştırılan konular arasında yer alıyor. 22 Nisan Pazartesi reyting sonuçlarında kim birinci? Pazartesi akşamları Show TV’de Çukur, Star TV’de Söz, Kanal D’de Zalim İstanbul, Fox TV’de Yasak Elma, TRT 1’de Vuslat dizileri yayınlanıyor. Geçtiğimiz hafta açıklanan sonuçlarda AB puan türünde Çukur birinci, Zalim İstanbul üçüncü, Söz dördüncü, Survivor beşinci, Yasak Elma altıncı, Vuslat sekizinci oldu. Total puan türünde Çukur birinci, Söz üçüncü, Zalim İstanbul dördüncü oldu. Reyting sonuçları ile ilgili merak edilenlere haberimiz içerisinden ulaşabilirsiniz.

15 NİSAN REYTİNG SONUÇLARI

15 Nisan reyting sonuçları açıklandı. Total puan türünde Çukur birinci, Söz üçüncü, Zalim İstanbul dördüncü oldu.

TOTAL

AB

ABC