18 Mart Çarşamba Star TV, Kanal D, Fox TV, ATV yayın akışı! Bu akşam TV'de ne var?
18 Mart Çarşamba bu akşam TV'de ne var? sorusu vatandaşlar tarafından merak ediliyor. Akşam ekranlarda sevilen dizi, film ya da programlar ilgiyle takip ediliyor. Star TV, Kanal D, Fox TV, ATV yayın akışında neler var? Evde televizyon keyfi yapmak isteyenler 18 Mart yayın akışının yanıtını arıyor.
18 Mart Çarşamba TV yayın akışları belli oldu. Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan vatandaşlar akşam TV’de ne var sorusunun yanıtını merak ediyor. Kuruluş Osman, Öğretmen ve Jet Sosyete gibi iddialı yapımların yayınlanıyor. Bu akşam TV’de ne var? sorusu hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.
FOX TV YAYIN AKIŞI
19.00 Fox Ana Haber
20.00 Öğretmen 'Dizi'
23.15 Baraj 'Dizi' (Tekrar)
01.30 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)
TRT 1 YAYIN AKIŞI
19.55 Doğrusu Ne?
20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'
00.15 'Dizi' (Tekrar)
ATV YAYIN AKIŞI
19.00 Atv Ana Haber Bülteni
20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'
00.20 Son Durak
01.00 Esra Erol'da (Tekrar)
KANAL D YAYIN AKIŞI
19.00 Kanal D Haber
20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Kolaj)
23.45 Neşeli Hayat 'Türk Filmi'
02.00 Hizmetçiler 'Dizi' (Tekrar)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
18.45 Show Ana Haber
20.00 Zemheri 'Dizi'
00.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)
03.00 Çukur 'Dizi' (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
18.45 Star Haber
20.00 Jet Sosyete 'Dizi'
23.30 Çember: Acı İntikam 'Tv Sinema'
01.30 Sevdim Seni Bir Kere 'Dizi' (Tekrar)