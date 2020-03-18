18 Mart Çarşamba Star TV, Kanal D, Fox TV, ATV yayın akışı! Bu akşam TV'de ne var?

18 Mart Çarşamba TV yayın akışları belli oldu. Koronavirüs sebebiyle evden çıkamayan vatandaşlar akşam TV’de ne var sorusunun yanıtını merak ediyor. Kuruluş Osman, Öğretmen ve Jet Sosyete gibi iddialı yapımların yayınlanıyor. Bu akşam TV’de ne var? sorusu hakkında detaylara haberimizden ulaşabilirsiniz.

FOX TV YAYIN AKIŞI

19.00 Fox Ana Haber

20.00 Öğretmen 'Dizi'

23.15 Baraj 'Dizi' (Tekrar)

01.30 Zümrüdüanka 'Dizi' (Tekrar)

TRT 1 YAYIN AKIŞI

19.55 Doğrusu Ne?

20.00 Benim Adım Melek 'Dizi'

00.15 'Dizi' (Tekrar)

ATV YAYIN AKIŞI

19.00 Atv Ana Haber Bülteni

20.00 Kuruluş Osman 'Dizi'

00.20 Son Durak

01.00 Esra Erol'da (Tekrar)

KANAL D YAYIN AKIŞI

19.00 Kanal D Haber

20.00 Çok Güzel Hareketler 2 (Kolaj)

23.45 Neşeli Hayat 'Türk Filmi'

02.00 Hizmetçiler 'Dizi' (Tekrar)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

18.45 Show Ana Haber

20.00 Zemheri 'Dizi'

00.15 Ramo 'Dizi' (Tekrar)

03.00 Çukur 'Dizi' (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

18.45 Star Haber

20.00 Jet Sosyete 'Dizi'

23.30 Çember: Acı İntikam 'Tv Sinema'

01.30 Sevdim Seni Bir Kere 'Dizi' (Tekrar)