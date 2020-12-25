Yapay zeka yardımcı pilotlar devrede! Uçakları uçuracak ve savaşacaklar

ABD'nın sıkı bir gizlilik içinde yürüttüğü altıncı nesi savaş uçağı projesi NGAD, yapay zeka yardımcı pilota da sahip olacak. Yapay zeka, pilotlarının havada kritik görevleri üstlenmek için güvenebilecekleri güvenilir bir bilgisayar algoritması içerecek.

Aksam.com.tr'nin Popular Mechanics dergisinden aktardığı habere göre, çok uzak olmayan bir gelecekte Hava Kuvvetleri pilotları, yapay zeka robotları ile uçacak ve birlikte savaşabilecek.

Hava Kuvvetleri'nde en üst düzey yetkililerinden biri, projede yeni savaş uçağının yapay zeka yardımcı pilotuna sahip olacağından emin olduğunu aktardı. Yapay zeka, insan pilotun yüksek irtifada büyük oranda yardımcısı olacak, uçağı uçuracak ve düşman unsurlarıyla savaşmak gibi temel görevleri üstlenecek.

YAPAY ZEKA KULLANILDI



Hava Kuvvetleri Satın Alma, Teknoloji ve Lojistik Sekreter Yardımcısı Will Roper'a göre, Yeni Nesil Hava Hakimiyeti (NGAD) programından çıkan Hava Kuvvetleri'nin altıncı nesil savaş uçağı, bir yapay zeka (AI) yardımcı pilotu ile geleceği neredeyse kesin açıklamasında bulundu ve altıncı nesil avcı uçağının varlığını doğruluyarak, "uçuyor" dedi. Süpriz gelişmenin herkesi şok edeceğini ifade eden Roper, U-2 casus uçaklarında işaretleme gibi görevleri başarıyla test ettiğini de ifade etti.

ABD Hava Kuvvetlerinden yapılan açıklamada, California'daki Beale Hava Üssünde konuşlu 9'uncu Keşif Filosuna bağlı bir U-2 Dragonlady keşif uçağında, çağrı adı "ARTUµ" (R-2) olan bir yapay zeka algoritmasının yardımcı pilotluk yaptığı açıklandı.

ABD'nin baskısıyla vazgeçmişlerdi: Japonya Godzilla jetleri için harekete geçti!

UÇMAK DAHA KARMAŞIK HALE GELECEK

Modern hava savaşı - hatta uçağı uçurma eylemi - giderek daha karmaşık hale geliyor. Pilotlar arayüzler, prosedürler ve bireysel sensörler ve silah sistemlerinde uzmanlaşması gerekiyor.

Beşinci nesil bir savaş pilotu, irtifa, hız, yakıt durumu gibi geleneksel şeyleri ve uçuştaki diğer faktörleri izlemenin yanı sıra, insan göz küresinden kızılötesi sensörlere, tehdit uyarı sistemlerine kadar bir dizi sensöre de dikkat etmelidir. Savaş başladığında, pilotlar hala uçağı uçururken düşman havasını ve karadan havaya yeteneklerini, güçlü yanlarını ve zayıflıklarını hesaba katmak zorunda olduğundan, uçmak katlanarak daha karmaşık hale gelecek.

Yapay zeka destekli bir yardımcı pilot, iletişim, tehditleri izleme, ağ güvenliği ve gezinme gibi nispeten basit görevleri üstlenebilir. Füze rampalarını aramak için bir U-2'nin navigasyonunu ve sensörlerini devralan ve birbirine bağlayan yapay zeka ARTUµ, görünüşe göre AI kokpit arkadaşı spektrumunun daha gelişmiş ucunda.

TUSAŞ Genel Müdürü Kotil: "Milli Muharip Uçak TF-X'in yapılacağı yer tümüyle dünyadan izole durumda"

TUSAŞ'tan ihracat hamlesi: ANKA-S İHA'ların hedefi Tunus

Çin ordusuna Türk İHA'ları örnek gösterildi: Çin rekabete hazır mı?

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: "Atış başarılı bir şekilde gerçekleştirildi"