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  • TUSAŞ'tan ihracat hamlesi: ANKA-S İHA'ların hedefi Tunus
24 Aralık 2020 Perşembe 15:58 | Son Güncelleme:

TUSAŞ'tan ihracat hamlesi: ANKA-S İHA'ların hedefi Tunus

TUSAŞ'tan ihracat hamlesi: ANKA-S İHA'ların hedefi Tunus
AKSAM.COM.TR

Türk Savunma Sanayii şirketleri bugün Tunus ile savunma alanında 150 milyon dolarlık anlaşmaya imza attı. İhraç edilecek ürünler arasında ANKA-S İHA, Kirpi, Ejder Yalçın ve optik sistemler var.

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii (TUSAŞ) "Ülkemiz için hayırlı olsun" paylaşımı ile yeni bir ihracat hamlesini daha duyurdu. 

TUSAŞ, Türk Silahlı Kuvvetlerinin ihtiyaçlarının yanında dost ve müttefik ülkelerin askeri ekipman ve modern silah donanımlarının tedariği için de çalışmalarını sürdürüyor. Bu bağlamda da Tunus'a ilk ANKA-S İHA'ların ihracatı da gerçekleşmiş oldu.

İhracata ilişkin sosyal medya hesabından açıklamalarda bulunan Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir,  "Tunus ile Savunma Sanayii İşbirliği Toplantımızı videokonferans yoluyla gerçekleştirdik. Savunma sanayiimiz yılın son günlerinde Tunus’a önemli ihracatlar gerçekleştirdi. Başkanlığımız koordinasyonunda 5 Firmamız toplam 150 Milyon dolar tutarında ihracata imza attı." dedi.

TÜRK SAVUNMA SANAYİİ ŞİRKETLERİNDEN YENİ İHRACAT HAMLESİ

Demir, ANKA-S İHA'ların yanında Türk savunma sanayii firmalarından  BMC’nin Kirpi ve Nurol Makina'nın Ejder Yalçın zırhlı araçları, Katmerciler'in tanker ve tank taşıyıcı, ASELSAN'ın ise elektro-optik sistemleri Tunus güvenlik güçlerinin hizmetine sunulacağını açıkladı. 

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