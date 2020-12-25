ABD'nin baskısıyla vazgeçmişlerdi: Japonya Godzilla jetleri için harekete geçti!

Küresel silah hegemonyası için bir çok ülkenin savunma sanayisini baltalayan ABD'ye karşı Japonya'dan Godzilla hamlesi geldi. Bu ismi almasında uçağın büyüklüğü de etkili oldu. Japon savunma sanayisinin gelişmesi ve uçak teknolojisinin büyümesi adına alınan kararla projeye 12 milyar dolar kaynak ayrıldı.

Aksam.com.tr'nin Avustralya Stratejik Politikalar Enstitüsüne bağlı The Strategist'ten aktardığı habere göre, ABD ordusunun bel kemiği olan ve son olarak beşinci nesil F35 savaş uçağı ile dikkatleri üzerine çeken teknoloji ve havacılık şirketi Lockheed Martin, 18 Aralık'ta Savunma Bakanlığından yapılan bir duyuruya göre, FX'in genel gelişiminde Japon şirket Mitsubishi Heavy Industries'i (MHI) destekleyecek. ABD'nin yanında İngiliz şirketlerde Godzilla projesine destek olacak. FX'ler İngiltere'nin altıncı nesil savaş uçağı Tempest'lerle güçlü teknolojik bağlantılara sahip olacak.

ABD'li şirketlerin Japonya'ya teknolojik desteği stratejik boyutta da ele alınması gereken konu. Çin ve Kuzey Kore etkisi, ABD ile Japonya'yı vazgeçilmez müttefikler olarak ortaya koyuyor.

Kyodo haber ajansı ve Tokyo Shimbun gazetesine sızdırılan bilgilere göre, en az 1,2 trilyon Yen (15 milyar dolar ) fatura çıkarak FX'ler, Güney Kore'nin KF-X için ayırdığı 11 milyar dolardan fazla, ancak ABD'nin F-35'lerine harcamayı planladığı 72 milyar ile karşılaştırıldığında mütevazı bir rakam.

ABD, Japonya'ya 23,11 milyar dolar değerinde 105 adet F-35 tipi savaş uçağının satışına onay vermişti. Ancak sadece F-35 satın almak Japon Hava Kuvvetleri için yeterli olmayacak. FX projesi ABD'den alamadığı F-22 Raptor'ların yerini alacak. Godzilla muadillerine göre çok daha büyük bir uçak olacak. Konsept tasarımında 19,7 ton boş ağırlığa sahip olan uçak, 14,3 tonluk F-22'lerden daha büyük olacak.

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