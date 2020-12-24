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24 Aralık 2020 Perşembe 11:51 | Son Güncelleme:

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: "Atış başarılı bir şekilde gerçekleştirildi"

Milli Savunma Bakanlığı duyurdu: "Atış başarılı bir şekilde gerçekleştirildi"

Milli Savunma Bakanlığı, Ege Denizi'nde "Denizaltı Savunma Roket Atışı"nın başarılı şekilde icra edildiğini açıkladı.

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), Ege Denizi'nde "Denizaltı Savunma Roket Atışı"nın başarılı şekilde icra edildiğini bildirdi.

Bakanlığın sosyal hesabından yapılan paylaşımda, TCG Bodrum Korveti'nin, Denizaltı Savunma Harbi Eğitimleri kapsamında, Ege Denizi'nde 22 Aralık'ta "Denizaltı Savunma Roket Atışı" icra ettiği belirtildi.

Paylaşımda, atışın başarılı bir şekilde gerçekleştiği kaydedildi.

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