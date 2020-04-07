WhatsApp'tan kritik corona virüs kararı! Sınırlama getirildi...

Dünyayı etkisi altına alan corona virüs salgını nedeniyle milyonlarca insan evinden dışarı çıkamıyor ve haliyle iletişimini WhatsApp üzerinden gerçekleştiriyor. Dünyanın en çok kullanılan mesajlaşma ve konuşma uygulaması WhatsApp, son dönemde yanlış bilgilerin daha hızlı yayılmasına yol açan mesajların iletilme sayılarında ciddi artış gözlemlediklerini açıkladı.



Açıklamada, WhatsApp'ın kişisel sohbetlere yönelik bir platform olarak kalabilmesi için bu tür mesajların yayılmasını yavaşlatmanın önemli olduğuna dikkat çekilerek, "Şimdi, getirdiğimiz bir sınırlamayla, bu tür mesajlar tek seferde sadece bir adet sohbete iletilebilecek." ifadesi kullanıldı.

Sınırlama öncesinde WhatsApp uygulamasıyla mesajlar 5 farklı kişi veya gruba iletilebiliyordu.

TÜM YÖNLENDİRMELER KÖTÜ AMAÇLI DEĞİL

WhatsApp yönlendirmeye getirdikleri sınırlamanın aslında özelliğin tamamen kötü amaçla kullanılmasından kaynaklanmadığı belirterek; “Birçok kullanıcının faydalı bilgiler ve anlamlı buldukları komik videolar, memler ve yansımalar veya dualar ilettiğini biliyoruz. Son haftalarda, insanlar sağlık çalışanlarına genel destek anları düzenlemek için WhatsApp'ı da kullandılar ancak kullanıcıların bize bunaltıcı hissettikleri ve yanlış bilginin yayılmasına katkıda bulunabileceğini söyledikleri yönlendirme miktarında önemli bir artış gördük. Bu mesajların yayılmasını yavaşlatmanın önemli olduğuna inanıyoruz.” ifadelerine yer verildi.