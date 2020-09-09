WhatsApp'ta büyük tehlike! Gelen bu mesaja sakın tıklamayın

Facebook tarafından satın alınan ve milyonlarca aktif kullanıcısı bulunan WhatsApp’ta kullanıcıları yakından ilgilendiren bir güvenlik açığı ortaya çıktı. Popüler mesajlaşma uygulaması WhatsApp’ta paylaşılan bir mesaj uygulamanın çökmesine neden oluyor. İngiliz Daily Mail gazetesinin WABetaInfo tarafından paylaşılan bilgilere dayandırdığı habere göre, kullanıcılara tanımadıkları kişiler tarafından gönderilen mesajlar uygulamanın çökmesine neden oldu.



Kullanıcıların tanımadıkları kişiler tarafından bir WhatsApp grubuna dahil edilmesi yöntemi ile gerçekleşen bu saldırı sonrasında kullanıcıların mesajlaşma geçmişlerini de kaybettikleri belirtiliyor. Konu ile ilgili açıklamalarda bulunan WABetaInfo kullanıcıların WhatsApp ayarlarını sadece rehberlerindeki kişilerden mesaj almalarına izin verecek şekilde değiştirmelerini öneriyor.

AYARLARI DEĞİŞTİREREK KORUNABİLİRSİNİZ

WhatsApp’ta ayarlarda yapacağınız ufak değişiklerle bu tarz güvenlik açıklarıyla karşılaşmaktan korunabilirsiniz. İşte yapmanız gerekenler...

WhatsApp uygulamasını açın Sağ alt tarafta yer alan ayarlar sekmesini açın Bu ekranda karşınıza çıkan hesap sekmesine tıklayın. Daha sonra gizlilik sekmesini açın ve gruplar seçeneğine tıklayın Karşınıza gelen ekrandan size kimlerin WhatsApp üzerinden bir gruba ekleyebileceği çıkacak. Gruplar kategorisinde yer alan "Kişilerim" seçeneğine tıklayın. Böylece tanımadığınız kişiler tarafından herhangi bir gruba dahil edilemezsiniz.

WhatsApp konu ile ilgili yayınladığı bilgilendirme mesajında söz konusu soruna karşı bir güncelleme yapıldığını duyurdu. Ancak siber güvenlik uzmanları gelecekte bu ve benzeri saldırılara karşı WhatsApp ayarlarının sadece rehberdeki kişilerden mesaj alınmasına izin verecek şekilde değiştirmesini öneriyor.