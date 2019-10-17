Whatsapp Instagram çöktü mü? Whatsapp Instagram neden açılmıyor?

“Whatsapp Instagram çöktü mü?” sorusu araştırılıyor. Whatsapp Instagram neden açılmıyor? Uygulamaları kullanmakta zorlanan vatandaşlar teknik bir sorun olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. Daha önce yaşanan aksaklığın ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakan Yardımcısı Ömer Fatih Sayan, AA muhabirine, sosyal medya platformları Whatsapp, Facebook ve Instagram'da yaşanan erişim sorununa ilişkin değerlendirmede bulunmuştu. Haberimiz içerisinden detaylara ulaşabilirsiniz.

WHATSAPP VE INSTAGRAM ÇÖKTÜ MÜ?

Whatsapp ve Instagram'da bir erişim sorunu olduğu ile ilgili resmi bir açıklama bulunmuyor.

INSTAGRAM NEDİR?

Instagram, fotoğraf ve video paylaşımı yapılabilen, hikaye özelliğiyle 24 saat içinde silinen gönderiler oluşturabildiğiniz aynı zamanda takip ettikleriniz ve takipçilerinizle mesajlaşabildiğiniz bir sosyal medya uygulamasıdır. Bu uygulamayı Kevin Systrom ve Mike Kreiger adında iki bilgisayar yazılımcısı icat etmiştir. Uygulama 2010 yılında ilk olarak kullanıma sunulmuş ve 2012 yılında bir diğer sosyal medya uygulaması Facebook tarafından satın alınmıştır.

INSTAGRAM NASIL KULLANILIR?

Sevilen sosyal medya uygulamasını kullanmak oldukça kolay. İlk olarak uygulamayı kullanabilmek için bir bir e-posta adresine sahip olmanız gerekiyor. Ancak eğer Facebook hesabınız varsa bu hesabınızı kullanarak uygulamaya üye olabiliyorsunuz. Facebook ile üye olmanın bir diğer avantajı da, Facebook’ta bulunan arkadaşlarınızın Instagram tarafından algılanması ve takip edilecek kişiler olarak sizlere önerilmesi. Bu şekilde daha hızlı bir şekilde takipçi sayınızı arttırabilirsiniz.

Üye oldunuz ve birkaç kişi takip etmeye, birkaç kişi tarafından da takip edilmeye başladınız. Şimdi sıra bir fotoğraf ya da video gönderisi oluşturmaya geldi. Bu aşamada uygulamanızı akıllı telefonunuz ile açmış olmanız gerekmektedir. Telefonunuzda açtığınız uygulamanın ana sayfasında alt kısımda bir “+” işareti göreceksiniz. Bu işarete dokunarak çıkan uyarı mesajına tamam diyorsunuz ve uygulamanın kameranız ve fotoğraf kütüphanenize ulaşmasına imkan sağlamış oluyorsunuz.

Daha sonra karşınıza çıkan kütüphaneden istediğiniz fotoğrafı seçebilir ya da o anda yeni bir fotoğraf veya video çekebilirsiniz. Bu aşamadan sonra uygulama sizi gönderinizi paylaşmanız için filtreler sayfasına ve sonrasında metin ile etiketleme sayfasına yönlendirecektir. En son aşama olan metin ve etiket sayfasından gönderinize istediğiniz gibi yazı ve hashtag dediğimiz etiketler ekleyebilirsiniz