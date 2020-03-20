Whatsapp corona haritası nedir? Whatsapp'tan corona virüs (COVID-19) için büyük adım!

Facebook’un bünyesinde faaliyet gösteren mesajlaşma uygulaması Whatsapp, kullanıcılarına yeni bir hizmet sundu. Kullanıcılar, Whatsapp corona sayfasının ne olduğunu merak ediyor. Dün (19 Mart) Whatsapp'ı bünyesinde bulunduran Facebook, corona virüs salgını ile ilgili sahte ve yanıltıcı paylaşımlar ile mücadele etmek için yeni bir güncelleme yapacağını duyurmuştu. Konuyla ilgili tüm bilgiler haberimizde…

WHATSAPP CORONA HARİTASI NEDİR?

Mesajlaşma platformu Whatsapp; Dünya Sağlık Örgütü, UNICEF ve Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı ile ortak bir sayfa hazırladı. Hazırlanan sayfa üzerinde genel bilgiler, kullanıcılara rehber olacak açıklamalar, ipuçları, Whatsapp ağının faydalı kullanımı ile ilgili örnek senaryolar ve çeşitli sağlık bilgileri veriliyor. Önümüzdeki dönemde insanların yardım alabilecekleri Whatsapp mesaj hatları da sağlanacak. Whatsapp corona haritasına ulaşabileceğiniz web sitesi ise şu şekilde:

whatsapp.com/coronavirus

BİLGİLENDİRME YAPACAK

WhatsApp tarafından hazırlanan sayfa, koronavirüs salgını için bir bilgi merkezi olmayı amaçlıyor.

Benzer bir proje üzerinde çalışan Google'ın da önümüzdeki günlerde kendi korona virüs bilgi platformunu kullanıma sunması bekleniyor.