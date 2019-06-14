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14 Haziran 2019 Cuma 08:00 | Son Güncelleme: 14 Haziran 2019 Cuma 08:00

Türk teknolojisine NATO'dan özel ödül geldi

Türk teknolojisine NATO'dan özel ödül geldi

Türkiye'de artırılmış gerçeklik alanında geliştirilen yenilikçi ve yerli firmalarımızın ürettiği çözümler NATO’da ilgiyle karşılandı.

Türkiye’de artırılmış gerçeklik alanında geliştirdiği yenilikçi ürün ve projelerle dikkati çeken, dünyanın ilk 100 eğitim ve simülasyon teknoloji firması içinde yer alan BI·TES de NATO Eğitim Teknolojileri Konferansı’na davet edildi. BI·TES’in geliştirdiği, Türk Deniz Kuvvetleri’nin envanterinde yer alan ‘Artırılmış Gerçeklik Destekli Bakım Uygulamaları’nın prototipi, ASELSAN için üretilen ‘Komuta Kontrol Sistemlerinin Artırılmış Gerçeklik Destekli Holografik Uygulama Altyapısı’ sergilendi. Programda BİTES’e, ‘en iyi eğitim çözümü’ ödülü verildi. 

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