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  3. Teknoloji uzmanı uyardı: Telefonunuzu tamamen şarj etmeyin

Teknoloji uzmanı uyardı: Telefonunuzu tamamen şarj etmeyin

Teknoloji uzmanı uyardı: Telefonunuzu tamamen şarj etmeyin

Rus Mail.ru Hi-Tech teknoloji platformunun yöneticisi Dimitri Ryabinin, Sputnik’e yaptığı açıklamada akıllı telefonların şarjının tamamen bitirilmesi kadar tamamen doldurulmasının da pil ömrünü azalttığını söyledi.

Ryabinin, “Telefonun bataryasını tamamen doldurmanın tehlikeli olduğu algısının nedeni, birçok kullanıcının dolum sonrasında telefonu prizden çıkarmaması. Muhtemelen telefonun üzerindeki göstergeyi, şarjdan tam da zamanında çıkarmak için izlemiyorsunuzdur. Şarjda kalan telefon, bataryasında yüzde 100’lük doluluk oranını sağlamak için şarj olmaya devam ediyor. Bu durumda da hala akım üzerinde olduğundan ısınmaya devam ediyor” dedi.

Ryabinin, “Telefonun bataryasını tamamen doldurmanın tehlikeli olduğu algısının nedeni, birçok kullanıcının dolum sonrasında telefonu prizden çıkarmaması. Muhtemelen telefonun üzerindeki göstergeyi, şarjdan tam da zamanında çıkarmak için izlemiyorsunuzdur. Şarjda kalan telefon, bataryasında yüzde 100’lük doluluk oranını sağlamak için şarj olmaya devam ediyor. Bu durumda da hala akım üzerinde olduğundan ısınmaya devam ediyor” dedi.

(BBC)

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