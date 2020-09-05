TEKNOFEST'in roketleri Tuz Gölü'nden havalandı

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Havacılık, Uzay ve Teknoloji Festivali (TEKNOFEST) kapsamında ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE’nin desteğiyle Aksaray’da düzenlenen, üniversite ve lise öğrencilerinden oluşan 82 takımın mücadele verdiği roket yarışlarını izledi. TEKNOFEST’in hem halkın bilime, teknolojiye, uzaya, havacılığa ilgisini artırmak hem de gençleri bu alanlara yönlendirmek üzere düzenlendiğini belirten Varank, “Bu kapsamda geçen sene 1 milyon 750 bin ziyaretçiyle buluşan bir festivalden bahsediyoruz. Bu sene festivalimizin finallerini Gaziantep’te gerçekleştiriyoruz” ifadelerini kullandı.

GERÇEK ROKET MOTORU



TEKNOFEST’te gençleri bilime ve teknolojiye yönlendirmek üzere yarışmalar düzenlediğini belirten Varank, şöyle konuştu: “Türkiye’den hatta yurtdışından 100 bin katılımcıyla 23 kategoride yarışmalar düzenliyoruz. Bu yarışmalar özellikle Türkiye’nin gelecekte ihtiyaç duyduğu kritik teknolojilerde gençlerimize bir altyapı kazandırmayı hedefliyor.” Varank, yarışların gerçek roket motorlarıyla, ROKETSAN ve TÜBİTAK SAGE’nin danışmanlığında yapıldığını anlattı.

SON ETABI GAZİANTEP’TE



TEKNOFEST Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar ise, şöyle konuştu: “İlk 2018’e düzenlediğimiz yarışmalara 20 bin öğrencimiz başvurmuştu. Bunun neticesinde 2 bin öğrencimiz finalist olup yarışmıştı. İkinci yıl bu sayı katlandı 50 bin oldu, yani 2.5 katına çıktı. Bu yıl ise bu 50 bin 100 bin oldu. Bugün itibarıyla 5 bin öğrencimiz 23 farklı alanda yarışıyor. Yarışmaların son etabını Gaziantep’te tamamlayacağız.”