Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı Prof. Dr. İsmail Demir sosyal medya hesabı Twitter'dan yaptığı açıklamada, TEBER güdüm kitli mühimmatın ilk kez bir İHA’dan atıldığını belirterek, "ROKETSAN'ın ürettiği TEBER'in Aksungur’dan atışı başarılı bir şekilde gerçekleşti" ifadelerine yer verdi

TEBER güdüm kitli mühimmat ilk kez bir İHA'dan atıldı