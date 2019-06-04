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04 Haziran 2019 Salı 13:59 | Son Güncelleme: 04 Haziran 2019 Salı 13:59

SpaceX'in uzay kargo aracı Dünya'ya geri döndü

SpaceX'in uzay kargo aracı Dünya'ya geri döndü

SpaceX'in Dragon uzay aracı, pazartesi akşamı ayrıldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan başarıyla dünyaya döndü.

TM Dijital Haber Merkezi – Gökhan Ertaş

SpaceX'in CRS-17 Dragon uzay aracı, pazartesi akşamı ayrıldığı Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan (ISS) başarıyla dünyaya geri döndü. Dragon uzay kapsülünün Pasifik Okyanusu'na başarılı bir iniş yaptığı açıklandı.

3 Mayıs'ta Uluslararası Uzay İstasyonu'na gönderilen Dragon uzay kapsülü, yaklaşık bir ay süren görevinin ardından bugün güvenli bir şekilde Dünya'ya döndü. CRS-17 görevi kapsamında ISS'e gönderilen kapsül, ikmal maddeleri ve bilimsel ekipmanlardan oluşan yaklaşık 1 buçuk tonluk kargoyu yörüngeye taşımıştı.

Dragon'un Dünya'ya dönüşü yaklaşık 6 saatte tamamlandı. Pasifik Okyanusu'na yerel iniş yapan uzay aracı, bin 477 kilogram ağırlığında 250'den fazla bilim ve araştırma görevlerini doğrudan destekleyecek kritik materyalleri ISS'na götürmüştü.

BU materyallerin 698 kilogramı bilim donanımı, 345 kilogramı mürettebat tedariki, 342 kilogramı araç ekipmanı, 75 kilogramı bilgisayar içermektedir. Dragon'un basınçsız gövdesindeki harici donanım 965 kilogramdı. Bu ise NASA'nın Pasadena, Kaliforniya’daki Jet Propulsion Laboratory (JPL) tarafından geliştirilen yeni nesil Orbiting Karbon Gözlemevi (OCO-3) idi.

UZAY ARACININ UÇUŞU, 8 DEFA ERTELEME ALMIŞTI

CRS 17 görevi, 16 Kasım, 1 Şubat, 17 Şubat, 16 Mart, 25 Nisan, 26 Nisan, 1 Mayıs ve 3 Mayıs tarihlerinde ertelenmişti

1 Mayıs'taki uçuşun 3 Mayıs'a ertelenmesinin sebebinin ise,  Uluslararası Uzay İstasyonu'ndaki elektrik dağıtım biriminde arıza tespit edilmesiydi.

NASA 30 Nisan'da yaptığı açıklamada, "Uluslararası Uzay İstasyonu'nda elektrik enerjisi sistemi ile ilgili bir sorun tespit edildi. Ekipler arızanın nedenini belirlemek ve sisteme tam gücü geri yüklemek için çalışıyor." ifadelerini kullanmıştı.

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