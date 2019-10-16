Sosyal medyayı ikiye bölen ses! Kadın sesi mi erkek sesi mi?

Siri, Alexa, Google Asistan gibi sanal asistanlar artık iyice hayatlarımıza dahil oldu ve her geçen gün yapay zeka ile gelişmeye devam ediyor.

Bunların yanı sıra, geliştiriciler cinsiyetsiz bir ses ile çalışan ilk sanal asistan olan 'Q'yü ortaya çıkarttı.

Geliştiriciler bu sanal asistanın erkek ya da kadın sesine değil, cinsiyetsiz bir sese sahip olması adına 'nötr' frekanslar olarak nitelendirilen 145 Hz ile 175 Hz ses aralığını kullandı.

Ancak duyulan sesin kadın sesi mi, erkek sesi mi olduğu Twitter'ı ikiye böldü! Erkek diyen sayısı da kadın diyen sayısı da oldukça fazla!