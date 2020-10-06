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  • SİHA'lara takılan CATS kameraları seri üretime geçiyor! Savunma Sanayi Başkanı Demir duyurdu
06 Ekim 2020 Salı 14:34 | Son Güncelleme:

SİHA'lara takılan CATS kameraları seri üretime geçiyor! Savunma Sanayi Başkanı Demir duyurdu

SİHA'lara takılan CATS kameraları seri üretime geçiyor! Savunma Sanayi Başkanı Demir duyurdu

SİHA'lara takılıp kullanıma alınacak CATS kameraları seri üretime geçiyor. Savunma Sanayii Başkanı Demir, ASELSAN'da bir üst modeli geliştirme çabalarının da hızlanarak devam ettiğini kaydetti.

Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, savunma sanayisinin engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ettiğini belirterek, "SİHA’larımıza takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarımız seri üretime geçiyor." ifadelerini kullandı.

Demir, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, savunma sanayisinin engelleme ve ambargo kararlarına aldırmadan yoluna devam ettiğini vurguladı.

Emeği geçenlere teşekkür eden Demir, "SİHA’larımıza takılıp kullanıma alınacak CATS kameralarımız seri üretime geçiyor." değerlendirmesinde bulundu.

Demir, ASELSAN'da bir üst modeli geliştirme çabalarının da hızlanarak devam ettiğini kaydetti.

Son olarak Kanada Dışişleri Bakanı François-Philippe Champagne, Ermeni işgali altındaki Dağlık Karabağ bölgesinde devam eden çatışmalarda kullanıldığı iddiası ile ülkesinin bazı teknolojiler için Türkiye'ye verdiği ihracat iznini geçici olarak durdurduğunu açıklamıştı.

Editör: Eda Cabul <a href='#0'>eda.cabul@turkmedya.com.tr</a>

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