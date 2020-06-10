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  3. Savunma Sanayii Başkanı Demir: Nüfuz Edici Bomba teslimatları devam ediyor
10 Haziran 2020 Çarşamba 13:29 | Son Güncelleme:

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Nüfuz Edici Bomba teslimatları devam ediyor

Savunma Sanayii Başkanı Demir: Nüfuz Edici Bomba teslimatları devam ediyor

Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir, Nüfuz Edici Bomba (NEB) teslimatlarının devam ettiğini duyurdu.

İsmail Demir, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan yaptığı açıklamada, NEB teslimatlarının devam ettiğini söyledi. 

TSK'ya bomba teslimatları devam ediyor

Demir, NEB'in özelliklerini ise, "Düşük çarpma hızlarında ve açılarında dahi yüksek delme etkinliği. Programlanabilir ateşleme zamanları. Farklı hedef tiplerine karşı kullanılabilme" olarak sıraladı. Savunma Sanayii Araştırma ve Geliştirme Enstitüsü tarafından geliştirilen NEB, Makina ve Kimya Endüstrisi Kurumu (MKEK) tarafından üretiliyor.

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