Oracle ile ortaklık sağlandı... Trump TikTok anlaşmasını imzalayacak

Trump, "Böyle bir anlaşma ülkemiz için iyi olacak, hem de ulusal güvenliğimizi koruyan bir anlaşma yapılmış olacak." değerlendirmesinde bulundu.

AA'nın aktardığı habere göre, ABD Başkanı Trump, 3 Ağustos'ta yaptığı açıklamada, ABD'deki kolu herhangi bir Amerikan şirketine satılmadığı takdirde Çin merkezli sosyal medya platformu TikTok'u yasaklayacağını duyurmuştu.

Başkan Trump, 6 Ağustos'ta ise ABD'li kişi veya kuruluşların Çinli şirketlere ait sosyal medya uygulamaları TikTok ve WeChat ile herhangi bir iş yapmasını yasaklamaya yönelik 2 kararname imzalamıştı.

Trump, yeni şirketin merkezinin Teksas'ta olacağını, 25 bin kadar insana istihdam sağlayacağını ve ABD'ye 5 milyar dolar katkıda bulunacağını söyledi.

Bu aşamada Çin hükümetinin de işlemi onaylaması gerekiyor. Süreç bugün tamamlanırsa, ABD'de yüz milyonlarca kullanıcısı olan TikTok, yasaklanmadan kullanılmaya devam edilebilecek.