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  3. NASA ilk 'Robot Oteli'ni uzaya gönderiyor

NASA ilk 'Robot Oteli'ni uzaya gönderiyor

NASA ilk 'Robot Oteli'ni uzaya gönderiyor

ABD Havacılık ve Uzay Araştırmaları Ajansı (NASA), kritik robotik aletler için koruyucu saklama ünitesini (RiTS) uzaya gönderiyor.

NASA tarafından verilen bilgiye göre, Uluslararası Uzay İstasyonu’nda (ISS) uzay görevlerinde kullanılan ve kritik öneme sahip bazı robotik araçların uzay istasyonunun içinde saklamak fazla yer tutuyor.

Bu amaçla geliştirilen RiTS, NASA’nın verdiği isimle Robot Oteli, bugün fırlatılacak ticari uzay mekiğiyle Uluslararası Uzay İstasyonu’na gönderilecek.

ISS’in dışına monte edilecek olan Robot Oteli, içindeki robotik aletleri fiziksel olarak koruyarak uzayda bulunan radyasyondan ve mikro meteorlardan koruyacak.

Daha önce uzay istasyonuna 2015 yılında gönderilen RELL adlı Robotik Dış Düzey Sızıntı Saptayıcı cihazına ev sahipliği yapacak olan Robot Oteli RiTS, cihazları ideal sıcaklıkta fonksiyonel halde tutacak.


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