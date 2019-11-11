Merkür tutulması başladı! Yüzyılda sadece 13 kez gerçekleşiyor

Türkiye saati ile 15:15'te başlayan yüzyılın 4. Merkür tutulmasında Merkür güneşin önünden geçecek.

Çıplak gözle seyredilmesi mümkün olmayan tutulma, TÜBİTAK Antalya Ulusal Gözlemevi binasındaki teleskoba bağlı özel bir güneş filtresine takılı kamerayla canlı olarak yayınlanıyor.

Bu ilginç gök olayı Kuzey ve Güney Amerika, Antarktika, Batı Afrika ve Atlantik Okyanusu’ndan tamamen gözlenebiliyor. Türkiye’den ise gün batımına kadar kısmen izlenebiliyor.

Yüzyılın ilk Merkür tutulması 2003'te gerçekleşmişti. Bir sonraki tutulma ise 13 yıl sonra 2032 yılında olacak.