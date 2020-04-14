Mehmetçiğe kartal gözü: FOPRAD

FOPRAD Radarı, atlanabilir ve boşluklu anten yapısı sayesinde kolay taşınabilir yapıda olup; hedeflerin menzilini, kuzeye göre yatay açısını, hızını, hareket yönünü ve konumunu yüksek doğrulukla hesaplamaktadır.

Star.com.tr'de yer alan habere göre hareketli bir parça içermemesi nedeniyle arıza oranı çok düşük olan FOPRAD, anlık olarak çok geniş bir alanda hedef tespiti ve takibi yapabilmektedir.

Uygulamalar

• Kara gözetleme

• Sınır güvenliği

• Kritik tesis gözetleme

Genel Özellikler

2500 metre açık alan ve 250 metre orman içinde insan tespiti yapabilme

Menzil ve yanca açısı (2 boyutlu) bilgisi üretebilme

Katlanabilir ve rüzgara dayanıklı boşluklu yapıda anten tasarımı

Çoklu hedef tespit ve takibi

Alarm üretebilme

Çalışma Frekansı : V/UHF

Yanca kapsaması : 60/120/180 derece ayarlanabilir

Yükseliş kapsaması : 100 derece

Çalışma sıcaklığı : -32/+50 °C

Ağırlığı : < 40 kg

Giriş gerilimi : 28 VDC

Güç tüketimi : < 100 W

Asgari hedef hızı : < 0.5 m/s