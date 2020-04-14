Mehmetçiğe kartal gözü: FOPRAD
ASELSAN tarafından tasarlanan ve üretilen FOPRAD, bitki örtüsü nedeniyle görüş hattının olmadığı alanda hareketli hedeflerin tespit edilebilmesi amacıyla geliştirilmiş uzun menzilli bir orman içi gözetleme radarıdır.
FOPRAD Radarı, atlanabilir ve boşluklu anten yapısı sayesinde kolay taşınabilir yapıda olup; hedeflerin menzilini, kuzeye göre yatay açısını, hızını, hareket yönünü ve konumunu yüksek doğrulukla hesaplamaktadır.
Star.com.tr'de yer alan habere göre hareketli bir parça içermemesi nedeniyle arıza oranı çok düşük olan FOPRAD, anlık olarak çok geniş bir alanda hedef tespiti ve takibi yapabilmektedir.
Uygulamalar
• Kara gözetleme
• Sınır güvenliği
• Kritik tesis gözetleme
Genel Özellikler
2500 metre açık alan ve 250 metre orman içinde insan tespiti yapabilme
Menzil ve yanca açısı (2 boyutlu) bilgisi üretebilme
Katlanabilir ve rüzgara dayanıklı boşluklu yapıda anten tasarımı
Çoklu hedef tespit ve takibi
Alarm üretebilme
Çalışma Frekansı : V/UHF
Yanca kapsaması : 60/120/180 derece ayarlanabilir
Yükseliş kapsaması : 100 derece
Çalışma sıcaklığı : -32/+50 °C
Ağırlığı : < 40 kg
Giriş gerilimi : 28 VDC
Güç tüketimi : < 100 W
Asgari hedef hızı : < 0.5 m/s